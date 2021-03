Unió de Pagesos reclamen a Mossos protecció i seguretat davant les "entrades il·legals a les granges"

Unió de Pagesos ha demanat aquest dimarts als Mossos d'Esquadra protecció i seguretat per als ramaders davant "les entrades il·legals a les granges" com les tres que es van produir durant la nit del 26 al 27 de març a poblacions de la comarca de la comarca de les Garrigues (Lleida), i ha reclamat celeritat en la identificació dels responsables.





El sindicat, que ja va condemnar aquestes accions públicament a través de les seves xarxes, ha traslladat la urgència d'aquestes peticions en una reunió mantinguda amb el cap dels Mossos i la Unitat de Medi Ambient de la regió policial de Lleida per tractar aquesta qüestió en la seu de Gestió Agroramadera de Ponent, a Juneda, ha informat Unió de Pagesos en un comunicat.





Segons l'organització agrària, els Mossos s'han compromès a intensificar la vigilància a les granges i a seguir els indicis de què disposen per identificar els autors, amb l'objectiu que no es repeteixin les entrades il·legals i els danys, tant als animals com en les instal·lacions.





També s'han compromès, afegeix l'organització agrària, "a mantenir el contacte i intercanviar informació amb els representants d'Unió de Pagesos".





En una de les explotacions, al terme de les Borges Blanques, els responsables dels atacs van deixar anar 200 parelles de perdius vermelles, en una granja de porcí dels Omellons van tallar els cables de l'antena de comunicacions, i en una tercera, a Arbeca , també de porcs, van pintar a l'edifici missatges amenaçadors contra els ramaders.