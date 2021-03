Sanitat registra 4.994 nous casos de Covid-19, 3.325 en les últimes 24 hores, i 106 morts

Una sanitària prepara una vacuna @ep





Les comunitats autònomes han notificat aquest dimarts al Ministeri de Sanitat 4.994 nous casos de coronavirus, dels quals 3.325 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 1.564 registrats el dilluns. Fins a la data, a Espanya ja s'han contagiat 3.275.819 persones.





Pel que fa a la incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies, l'informe mostra un lleuger descens, situant-se en els 146,94 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 149,26 notificat el dilluns pel departament dirigit per Carolina Darias.





Quant als morts per Covid-19, aquest dilluns s'han notificat 106 més, i 265 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 75.305 persones.





En l'actualitat, hi ha 8.065 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 1.844 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.027 ingressos i 957 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 6,51 per cent i en les UCI al 18,52 per cent.