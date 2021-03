Desenvolupen una prova per detectar el Covid-19 fins i tot quan muta

Test Covid-19 - Arxiu EP





Un equip de científics dirigit per la Universitat Tecnològica de Nanyang, Singapur (NTU Singapur) ha desenvolupat una prova de diagnòstic que pot detectar el virus que causa COVID-19, fins i tot després que hagi mutat.





Crida prova 'Vanguard', utilitza una eina d'edició de gens coneguda com 'CRISPR', que s'utilitza àmpliament en la investigació científica per alterar les seqüències d'ADN i modificar la funció dels gens en cèl·lules humanes en condicions de laboratori i, més recentment, en aplicacions de diagnòstic.





Atès que els virus tenen la capacitat d'evolucionar amb el temps, una prova de diagnòstic sòlida contra possibles mutacions és una eina crucial per rastrejar i combatre la pandèmia. Al llarg del seu curs fins ara, han sorgit milers de variants del coronavirus, el virus que causa la COVID-19, incloses algunes que s'han propagat àmpliament al Regne Unit, Sud-àfrica i Brasil.





No obstant això, les variacions de la seqüència genètica en noves soques poden impedir la capacitat d'algunes proves de diagnòstic per detectar el virus. A més de la seva capacitat per detectar la SARS-CoV-2 fins i tot quan muta, la prova 'Vanguard' es pot utilitzar en mostres crues de pacients en un entorn clínic sense necessitat de purificació d'ARN i produeix resultats en 30 minuts. Aquest és un terç del temps requerit per a la prova de reacció en cadena de la polimerasa (PCR) estàndard d'or, que requereix la purificació d'ARN en un laboratori.





"Els virus són molt intel·ligents. Poden mutar, editar o barrejar el seu material genètic, el que significa que les proves de diagnòstic poden no detectar-los. Per tant, vam dedicar un esforç considerable desenvolupar una prova robusta i sensible que pugui detectar els virus fins i tot quan canvien les seves seqüències genètiques ", han detallat els investigadors, el treball ha estat publicat a 'Nature Communications'.





A més, prossegueixen els experts, les proves freqüents són essencials per ajudar a interrompre la transmissió de virus dins de les poblacions, de manera que s'ha desenvolupat les proves perquè siguin ràpides i assequibles, el que fa desplegables en entorns d'escassos recursos. En el futur, planegen realitzar més experiments per refinar encara més el seu kit de diagnòstic, obtenir l'aprovació regulatòria de les autoritats pertinents i comercialitzar la seva prova en associació amb companyies de diagnòstic.





En concret, la prova 'Vanguard' es basa en una barreja de reacció que conté 'enAsCas12a', una variant de l'enzim Cas12a que actua com un parell de "tisores moleculars". L'enzim enAsCas12a està "programada" per apuntar a segments específics del material genètic de la SARS-CoV-2 i eliminar-los de la resta del seu genoma viral.





Tallar segments amb èxit és la forma en què l'enzim 'detecta' la presència de virus. La programació es realitza mitjançant dues molècules diferents conegudes com ARN guia, que estan dissenyades per reconèixer llocs específics en el genoma de la SARS-CoV-2.





Els científics van decidir utilitzar dos ARN guia que reconeixen seqüències que són extremadament similars entre variants de SARS-CoV-2 i que també són exclusives de virus. Es prediu computacionalment que cada ARN guia reconeixerà més del 99,5 per cent dels milers d'aïllats de SARS-CoV-2 que fins ara s'han seqüenciat a tot el món.





"La combinació de dos o més ARN guia amb l'enzim enAsCas12a assegura que si un dels ARN guia no pot guiar-lo al segment correcte de virus a causa d'una mutació, l'altre ARN guia encara pot 'rescatar' aquest discordança", han destacat els experts.