El Consell d’Administració de CaixaBank nomena president executiu José Ignacio Goirigolzarri

Consell d’Administració de CaixaBank





El nou Consell d'Administració de CaixaBank s'ha reunit avui per primera vegada, després de la inscripció de l'escriptura de fusió amb Bankia al Registre Mercantil divendres passat 26 de març.

En aquesta primera reunió, que ha tingut lloc a València, ha designat José Ignacio Goirigolzarri com a nou president executiu de CaixaBank.





Al final de la reunió, Goirigolzarri ha assenyalat que “el projecte de fusió de Bankia i CaixaBank és un projecte enormement illusionant i molt ambiciós, ja que té com a propòsit liderar la transformació del sector bancari espanyol i contribuir al desenvolupament de les empreses i famílies espanyoles en qualsevol moment, i especialment en la situació actual”.





El Consell d'Administració està format per 15 membres, dels quals un 60% són independents. La representació de dones assoleix el 40%.





La composició del nou Consell d'Administració és la següent: José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche (president), Tomás Muniesa Arantegui (vicepresident, dominical CriteriaCaixa), Gonzalo Gortázar Rotaeche (conseller delegat), Joaquín Ayuso García (independent), Francisco Javier Campo García (independent), Eva Castillo Sanz (independent), Fernando Ulrich (un altre conseller extern), María Verónica Fisas Vergés (independent), Cristina Garmendia Mendizábal (independent), José Serna Masiá (dominical CriteriaCaixa), María Amparo Moraleda Martínez (independent), Eduardo Javier Sanchiz Irazu (independent), Teresa Santero (dominical FROB), John Shepard Reed (independent) i Koro Usarraga Unsain (independent).





Nou Comitè de Direcció





A més, el Consell d'Administració de CaixaBank també ha aprovat la nova composició del Comitè de Direcció proposada el passat 18 de febrer.





El nou Comitè de Direcció de CaixaBank està presidit per Gonzalo Gortázar, com a conseller delegat de l'entitat, i composat per Juan Alcaraz (director general de Negoci); Xavier Coll (director general de Recursos Humans), qui deixarà el seu càrrec l'1 de gener del 2022, data en què s'incorporarà David López en aquesta posició; Jordi Mondéjar (director general de Riscos); Iñaki Badiola (director de CIB & International Banking); Luis Javier Blas (director de Mitjans); Matthias Bulach (director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital); Manuel Galarza (director de Compliment i Control); Mª Luisa Martínez (directora de Comunicació i Relacions Institucionals); Javier Pano (director Financer); Marisa Retamosa (directora d'Auditoria Interna); Eugenio Solla (director de Sostenibilitat); Javier Valle (director d'Assegurances); i Óscar Calderón (secretari general i del Consell).





Junta General Ordinària d'Accionistes, el pròxim 14 de maig





Finalment, el Consell d'Administració de CaixaBank ha acordat la convocatòria de la Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank per al pròxim 14 de maig, que se celebrarà, si les condicions sanitàries ho permeten, de manera presencial a València, i que, en qualsevol cas, els accionistes també podran seguir-la de forma telemàtica.