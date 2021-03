Els trastons alimentaris augmenten un 60% durant la pandèmia entre els joves

La pandèmia ha colpejat fortament als joves, sobretot pel que fa la salut emocional. Transtorns com l'ansietat o la depressió han augmentat sinificativament en aquest darrer any. Aquest increment s'accentua en els trastorns de alimentaris que afecten als adoelscents.













Segons Miquel Pons - director mèdic de l'Hosipal Sant Joan de Déu- en declaracions a Rac1, els trastorns de conducta alimentaria han augmentat un 60% durant la pandèmia. Les principals causes d'aquest augment són la interrupció de les rutines, l'exposició a les xarxes socials i l'aïllament.





Els serveis sanitaris han vist com en el darrer any les consultes per trastorns de conducta alimentària -també coneguts com TCA- han crescut un 20% respecte l'any anterior.





Aquesta dada ha sortit a la llum després que es fes viral un fil de Twitter, on una dona denunciava el tractament que la seva filla de 13 anys havia rebut per part de CatSalut. La jove va desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària durant el confinament i va ser diagnosticada amb molta lentitud.





Salut afirma que s'han adaptat tots els protocols per agilitzar al màxim els tractaments psicològics i psiquiàtrics. Malgrat això, l'augment de pacients i casos provoca lentitud sobretot en el diagnòstic i l'hospitalització d'aquests trastorns.





En la situació que estem vivint, Salut recomana vigilar el consum i l'accés a les xarxes socials, sobretot dels adolescents. Aquestes són el principal aliat dels TCA. A més a més, també es recomana fer una consulta especialitzada al primer símptoma d'alarma. Sovint les primeres conductes passen desapercebudes, però són l'inici d'un llarg i dur camí.