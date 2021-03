Sanitat amplia la vacuna d'AstraZeneca en el tram de 55 a 65 anys i a grups d'activitat essencial

La Comissió de Salut Pública ha aprovat l'actualització cinc de la Estratègia de Vacunació en la qual s'inclou l'ampliació de l'edat d'utilització de la vacuna d'AstraZeneca en el tram de 55 a 65 anys, així com l'actualització d'alguns dels grups de risc a vacunar i els missatges fonamentals a transmetre a la població.





Covid-19 @ep





En l'actualització es recullen les característiques de la vacuna de Janssen. Sanitat explica que "quan hi hagi disponibilitat de dosis d'aquesta vacuna, es podrà utilitzar de forma paral·lela a les vacunes d'ARNm per incrementar el ritme de vacunació dels grups etaris de més edat".





Pel que fa a la vacuna d'AstraZeneca, tenint en compte la nova evidència científica i la fitxa tècnica autoritzada, s'amplia el límit d'edat ".





Amb ella, explica Sanitat, "es completarà per tant la vacunació dels grups de població prioritzats per la seva activitat essencial, com a personal sanitari i sociosanitari que no és de primera línia i treballadors d'institucions sanitàries i col·lectius en actiu amb una funció essencial en la societat com els de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat o docents per exemple (grups 3 B i C i 6) ".





A més, es continuarà vacunant a persones de 56-65 anys (grup 8), començant per les de més edat.