Ayuso assegura que la llista d'Iglesias per al 4M està formada per "manters, okupes i agressors"

@EP





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat la llista que acompanyarà el candidat de maig de Unides Podem a les eleccions de el 4 de maig, Pablo Iglesias, composta, al seu parer, per "manters, okupes i agressors" .





"Madrid no és això. Ell ha baixat del cel per intentar aquí el seu projecte polític. Madrid és una altra cosa i als barris, des dels més benestants als més pobres, la gent no el vol perquè no volen viure amb aquesta confrontació ni odi. No els agrada que es pacti el futur dels espanyols amb Bildu ni amb colpistes ", ha llançat Ayuso en una entrevista amb 'esRadio'.





Per a la presidenta, a la gent "normal i coherent que treballa cada dia" no li agrada que "als manters se'ls premiï amb un escó". "Això és Madrid i aquest projecte de llibertat en aquesta Comunitat serà un mur per a ell i per al socialisme", ha llançat.





En un altre ordre de coses, sobre si pactaria amb el candidat de Cs, Edmundo Bal, Ayuso ha indicat que no vol parlar de pactes perquè el que està ara pensant és en "governar en llibertat i en solitari". Una altra cosa és que si hi ha "bons gestors" tant en Vox com a Cs no dubtarà a "comptar amb ells" sense deixar-se portar per "estigmes".





Així, Ayuso vol treballar per portar el seu projecte "el més lluny que pugui" tractant amb "absolut respecte als partits que forma part del centredreta a Madrid" i posant "tot l'accent en l'esquerra causant de tots els problemes que es estan patint ".





En un altre ordre de coses, de l'exvicepresident Ignacio Aguado, recorda que "no van començar bé" la legislatura perquè li "van muntar" la Comissió de Avalmadrid, a més que les decisions que prenia el PP des dels seus conselleries després Aguado les volia prendre sempre "per un altre camí ".





Malgrat això, ha indicat que no li queda "cap ressentiment". "Cs a Madrid tenia aquesta tirada cap al PSOE en molts municipis i, un cop es va destapar el de Múrcia, venia a continuació el desastre a Madrid. Això és el que em va empènyer a donar la batuta als Cs i tractar-los com adults perquè siguin ells els que decideixin el seu futur ", ha llançat.