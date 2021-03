Salut registra un augment del 7% de l'activitat Covid en l'atenció primària

Josep Maria Argimon, secreterario de Salut Pública en roda de premsa





El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha concretat que l'activitat vinculada a l'Covid-19 s'ha incrementat aquesta última setmana entre un 6% i un 7% en els centres d'atenció primària (CAP) respecte a la setmana anterior.





"Portem entre deu i onze dies creixent lentament. En aquests tres últims dies ha agafat una mica més de velocitat", ha subratllat Argimon en roda de premsa al costat de la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas.





El secretari ha assegurat que veu "lògic" que augmenti l'activitat en l'atenció primària si s'incrementa la infecció entre la població. "Estem en plena campanya de vacunació. És molt important que en els dos següents mesos tinguem la situació pandèmica el més controlada possible", ha defensat Argimon, que ha reiterat que a l'abril i maig s'incrementarà la vacunació a Catalunya.





Així doncs, el secretari ha advocat per evitar la interacció social durant Setmana Santa i ha demanat el compliment de les mesures perquè sinó poden registrar "un augment molt important de casos" després de les vacances.





LLEIDA

La regió sanitària de Lleida és la que presenta els índexs epidèmics més elevats amb una pujada "molt més pronunciada" i amb una setmana d'antelació respecte a el conjunt de Catalunya, ha advertit Argimon.





El secretari ha lamentat que aquest creixement de l'activitat Covid-19 als CAP ja es registrava fa una setmana als centres de Lleida, que estan pujant a un ritme de l'16%: "El que em preocupa és que el que es veu ara a lleida es vegi en el conjunt de Catalunya en una setmana ".





Aquest dimecres iniciaran un cribat intensiu a la zona alta de Lleida fins dijous i amb la possibilitat de allargar-lo fins al divendres en funció de la demanda; a més de proves diagnòstiques en universitats i empreses agroalimentàries abans de l'inici de la campanya agrària.





SETMANA SANTA

Cabezas ha precisat que aquesta setmana han repartit més de 120.000 dosis de vacuna de l'coronavirus per avançar en la cobertura de persones de 80 anys o més, que fins aquest dimarts el 37,1% ja té una dosi i el 22,9% ja té la pauta completada i gaudeix d'immunització.





A l'ésser preguntat per si es vacunarà durant els dies festius de Setmana Santa, Argimon ha detallat que s'administraran "40.000 dosi a el dia" entre aquest dimarts i el dijous i, si distribueixen totes la dosi de què disposen, els professionals sanitaris podran descansar.





No obstant això, Cabezas ha defensat que, si dijous queden vacunes per administrar, també s'inocularan la resta de dies i ha reivindicat que el "compromís" de l'departament és posar totes les vacunes i que arribin a la població catalana.





RESTRICCIONS

Mossos d'Esquadra realitzant un control de mobilitat





A l'ésser preguntat per si plantejaran un enduriment de les restriccions per la pandèmia, Argimon ha descartat aquesta possibilitat i ha advocat per monitoritzar i "avaluar bé" l'evolució dels indicadors.





Ha reiterat que el creixement és "lent i tímid" pel que ha assegurat que estaran expectants, ha demanat uns dies per analitzar la situació epidemiològica i ha exigit corresponsabilitat a la ciutadania.