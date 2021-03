Catalunya afronta la Setmana Santa amb els indicadors de la pandèmia en ascens

Josep Maria Argimon @ep





El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha confirmat avui que la pandèmia entra en una nova fase i que en els últims deu dies les dades d’infecció han anat creixent amb més velocitat i ha posat com a exemple que “en els dos darrers dies el ritme de creixement és d’un 3-4% en els tests ràpids en persones simptomàtiques”.





Aquesta tendència es veu també reflectida en l’activitat assistencial a l’atenció primària on, després de 9 setmanes de baixada progressiva de l'activitat relacionada amb patologia COVID, s’observa un increment del 7% de l’activitat COVID en l’última setmana.





El secretari de Salut Pública ha exposat que s’està analitzant si hi ha associació entre l’increment de la variant britànica, ja dominant a Catalunya, i l’increment a ingressos a l’UCI. Segons ha explicat, la incidència de nombre de persones per cada 100 casos diagnosticats que acaben ingressant a l’UCI ha anat augmentant al llarg de les darreres setmanes i ha passat de l’1,4% la primera setmana de l’any 2021, a l’1,7%, fins al 2,4% actual la setmana 10 del 2021. Ara s’està avaluant si aquesta coincidència en el temps està directament relacionada.





Argimon ha recordat que ens trobem davant d’uns dies clau i decisius: “Cal estar amatents, estem en plena campanya de vacunació, entre abril i maig hem de fer una bona empenta i hem de tenir clar que durant la Setmana Santa tindrem més interacció, no tant pel que fa a la mobilitat sinó a la interacció”. Davant d’això, el secretari de Salut Pública ha fet una crida a la prudència: “Cal seguir amb totes les recomanacions de seguretat i reduir al màxim les interaccions per minimitzar el risc de contagi”.





En aquesta línia, les dades d’incidència a Europa en països com França o Itàlia són un indicador del fet que cal seguir molt atents i amb molta precaució. “Hem passat la 2a i 3a onada amb restriccions i d’una manera més relaxada que altres països, també amb incidències menys elevades, però no som una illa”, ha afegit.





Cribratges a les universitats catalanes





Aquesta tarda també s’han presentat les noves accions de cribratges dirigides a col·lectius específics. La directora general d’Universitats, Victòria Girona, ha explicat que el projecte compta amb dotze universitats amb diferents seus arreu de Catalunya i es preveu cribrar a 230.000 estudiants universitaris durant el mes d’abril i començant la setmana vinent. Les primeres universitats on començarà aquest pla són les de Lleida i Girona.





Ariadna Mas, metgessa de família i responsable clínica del projecte, ha concretat que es tractarà d’un cribratge dirigit tant a estudiants catalans com de fora de Catalunya i a professionals dels centres que siguin asimptomàtics i que no s’hagin vacunat prèviament. Es podrà assistir tant al punt de cribratge de cada universitat com a la universitat més propera al domicili. Els resultats de les proves PCR es podran descarregar a través de l’aplicació La Meva Salut.





Situació del pla de vacunació





Per la seva banda, la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha actualitzat la situació del pla de vacunació, a través del que ja s’han administrat 1.223.536 vacunes. “El ritme d’administració de dosis està augmentant. La setmana passada vam arribar a fer 50.000 vacunacions al dia”. Així mateix, la vacunació per col·lectius indica també xifres elevades pel que fa a la cobertura, com és el cas de les persones grans dependents que ja és del 73% o els trasplantats, que ja són 11.000 els que han rebut la primera dosi.





Una setmana més, Argimon ha insistit en els efectes positius de la vacunació en persones majors de 80 anys i la consegüent reducció del nombre de casos d’infecció, ingressos hospitalaris i nombre de morts. “El que vèiem en els assajos clínics, ara ho observem en la realitat de Catalunya, ens indica que les vacunes estan funcionant i ho hem de fer valdre”.