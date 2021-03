Israel detecta una nova variant del coronavirus

El Ministeri de Sanitat d'Israel ha anunciat aquest dimarts que s'ha detectat una altra variant del coronavirus al país, tot i que ha indicat que no és més greu que l'original i que el vaccí que fa servir en la campanya d'immunització és efectiu.









Un treballador sanitari fa una prova PCR a Jerusalem @EP





Les autoritats sanitàries han ressaltat que la variant "no és significativa a nivell clínic o epidemiològic" i han manifestat que "no està relacionada o és causa d'un augment de contagis o malaltia greu", segons ha informat el diari 'The Times of Israel'.





Així, han ressaltat que la variant, identificada com P681H, es va detectar per primer cop al juliol. Segons les informacions que ha recollit la cadena Channel 12, que cita l'informe de Sanitat, s'ha confirmat en 181 pacients.





D'altra banda, les autoritats israelianes han obert aquest mateix dimarts per primer cop en un any el pas de Taba, situat a la frontera amb Egipte, de cara a les festes de Pasqua, tal com ha recollit l'agència alemanya de notícies DPA.





El pas estarà obert fins al 12 d'abril, amb restriccions al nombre de persones que hi poden passar i sempre que s'hagin vacunat o s'hagin recuperat de la covid-19. Així, aquest límit s'ha fixat en 300 persones al dia.