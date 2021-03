La UDEF qüestiona els treballs que diu Podem que va fer Neurona

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) ha qüestionat que el material aportat per Podem a Jutjat d'Instrucció Número 42 de Madrid com treballs realitzats per Neurona per a les eleccions generals de 2019 sigui en realitat obra d'aquesta consultora política, segons un informe enviat a el jutge Juan José Escalonilla, que sospita que el contracte entre l'empresa i el partit va poder ser simulat per desviar diners dels comptes 'morades'.









La UDEF, tal com li va demanar l'instructor de el cas 'Neurona', ha analitzat la documentació lliurada per Podem per determinar si hi ha alguna correspondència entre els serveis que figuren com prestats en les factures que també s'han incorporat a la causa i el contingut dels vídeos que el partit atribueix a la consultora.





La policia ha conclòs en el seu informe, que "en la gran majoria dels arxius analitzats es desconeix l'autor", entre els quals ha esmentat imatges usades com a fons de cartells electorals per a la campanya electoral de 2019, algunes de les quals han estat localitzades en fonts obertes i tenen fins i tot drets d'autor.





Els investigadors han destacat que alguns arxius corresponen a "captures o descàrregues de programes de televisió", un "està compost per una selecció i còpia de el text d'una sèrie de 'tuits' traslladats a el document" sense editar, mentre que "altres són arxius repetits en diverses ocasions ".





En aquells arxius on la UDEF sí que ha pogut situar als seus creadors, "els autors identificats tenen una relació propera a la formació política Unides Podem, com és el cas d'Ángela Medialdea, Patricia Pinta o Javier Iváñez", de manera que dedueix que " es tracta d'arxius els autors serien aliens a l'empresa contractada per a la realització dels treballs, Neurona Comunitat, o la mercantil subcontractada, Creative Advice Interactive ".





"En els restants autors identificats, com ara Vicent Camu o Waldemar Aguado Butanda, amb la informació a la qual ha tingut accés aquest grup de recerca, no ha pogut ser comprovada cap relació laboral o contractual amb l'empresa adjudicatària, Neurona Comunitat, que no té treballador algun, o amb la subcontractada, Creative Advice Interactive ", ha afegit la UDEF.





A més, ha indicat que "en la documentació aportada no consta cap projecte, memòria, 'dossier' o bitàcola en què es detalli el treball realitzat per l'empresa", tot i que sí s'esmenta en el contracte.





Igualment ha cridat l'atenció sobre el fet que tampoc apareixen el logotip o anagrama de Neurona o Creative, "extrem aquest que contrasta amb el que es pot observar en fonts obertes respecte de la societat Neurona Comunitat, on sí es pot distingir la seva marca comercial en els treballs realitzats per altres campanyes electorals, com per a les eleccions autonòmiques a l'Assemblea de Madrid de 26 de maig de 2019 ".





FORA DE DATA I AMB "UN ALTRE FI"





D'altra banda, la UDEF ha observat que "alguns dels treballs presentats són susceptibles de no haver estat utilitzats per a la precampanya i campanya de les eleccions generals de el 28 d'abril de 2019, ja que en la memòria lliurada es troben arxius que no corresponen amb la finalitat de el contracte, bé perquè es troben fora de el marc temporal d'acord amb la data que consta en les metadades de l'arxiu, o bé perquè un cop visualitzat el contingut aquest no correspon amb aquesta finalitat ".





Així, un dels aspectes analitzats ha estat el marc temporal dels arxius presentats per Podem per esbrinar si coincideixen amb la vigència de l'contracte amb Neurona, que la UDEF situa entre el 27 de febrer i el 28 d'abril de el 2019.





Referent a això, ha exposat que "en alguns dels arxius la data de creació que figura en les metadades està fora de el termini establert". "I, per aquest motiu, els arxius no tindrien aquesta finalitat, que no hauria de ser altra que les eleccions generals", ha il·lustrat.





Així mateix, ha ressaltat que, "d'acord amb indicis racionals", "una gran quantitat d'arxius no s'ajusten pel contingut a la finalitat de l'contracte, ja que, un cop vist el producte en la seva globalitat, aquest sembla tenir altra finalitat que no és el de les eleccions generals ".





En aquest sentit, la UDEF ha al·ludit a vídeos amb "la capçalera o el tancament de la precampanya / campanya a les eleccions a l'Assemblea de Madrid de 26 de maig", imatges en què apareix la candidata 'estatge' a aquests comicis, Isa Serra, "en solitari" --sense la companyia de cap membre de Unides Podem que concorregués a les generals de 2019--, i fins i tot un càrtel publicitari de les eleccions de 2016.





LES FACTURES





La UDEF també ha posat en dubte les factures de Neurona, apuntant que "els conceptes que presenten són tan genèrics que, per part d'aquest grup de recerca, no és possible determinar una relació directa en els continguts contractats i els facturats".





En concret, ha posat la lupa en quatre factures per un total de 3.190.550 pesos mexicans (uns 130.548 euros) que una dels dos socis mexicans de Neurona Comunitat, Andrea Edlin, va ordenar a l'administrador de l'empresa, Elías Castejón, que pagués a Creative Advice pels serveis prestats a Podem.





En primer lloc, la UDEF ha comentat que "totes són emeses en data 26 d'abril de 2019", malgrat que Edlin va donar l'ordre de pagament un dia abans, "extrem que s'entén impossible, ja que estaria ordenant i adjuntant unes factures que s'emeten a l'endemà ".





Els investigadors han advertit específicament sobre una de les factures, l'emesa en concepte de 'Gestió i maneig de xarxes socials Facebook primer semestre 2019', subratllant que aquest enunciat "no correspon amb la finalitat de el contracte, ja que el marc temporal establert per a la prestació de serveis està perfectament definit ", de el 27 de febrer a l'28 d'abril, no tot el semestre.





En aquest punt, la UDEF ha volgut recalcar que Neurona Comunitat --filial espanyola de la mercantil mexicana Neurona Consulting-- "no pot ser adjudicatària d'uns serveis des de gener de 2019, ja que va ser constituïda posteriorment, el 19 de març".





Finalment, un cop més, la policia ha al·ludit a la "disparitat de dates" que consten en el contracte, precisant que "les firmes electròniques són amb dates posteriors a la finalització de la prestació i un cop el contracte ja es trobaria vençut" , una qüestió que l'administrador de Neurona ha atribuït en els seus escrits a mers errors.





EL CAS 'NEURONA'





El nucli d'aquesta causa, en la qual s'investiga el presumpte finançament irregular de el partit, és el contracte que Podem signar amb Neurona Comunitat per 363.000 euros per tasques de consultoria política per a les eleccions generals de 2019.





Al llarg de la instrucció, Escalonilla ha arxivat diversos assumptes que constaven en la denúncia presentada al desembre de 2019 per l'ex advocat de Podem José Manuel Calvente, de la qual va partir el cas 'Neurona', com ara els contractes electorals amb ABD o les obres de la nova seu de el partit. També va tancar la investigació sobre les donacions de la Caixa de Solidaritat de la formació política a organitzacions afins però l'Audiència Provincial li ha ordenat reobrir-.





A més, arran d'un escrit presentat per l'ex responsable de Compliment Normatiu de Podem Mònica Carmona, Escalonilla ha acordat obrir procediments independents sobre els nous fets denunciats per aquesta, entre ells el suposat ús d'una empleada de el partit i ara assessora de el Ministeri de igualtat com a mainadera dels fills de la ministra, Irene Montero.