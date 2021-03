Sanitat vigila 11.000 casos amb possibles efectes secundaris de les vacunes Covid

La vacunació Covid avança i van apareixent possibles efectes secundaris que podrien estar vinculats amb les dosis, però que no es van mostrar en els estudis clínics per manifestar-se a llarg termini. Per això la Agència Espanyola de l'Medicament (AEMPS) segueix els 11.328 casos individuals de ciutadans espanyols registrats a la base dades Eudravigilance sobre els possibles efectes secundaris de les vacunes contra el coronavirus de Pfizer, Moderna i AstraZeneca.





















Aquesta informació és enviada des dels diferents Estats europeus, que al seu torn utilitzen la informació disponible a la web i els informes que genera per a dur a terme la farmacovigilància. A Espanya actualment s'estudien 937 casos en què Moderna va poder provocar afeccions, 2.219 de Pfizer i 8.172 d'AstraZeneca.





A Espanya ja són gairebé cinc milions de persones, un 10,5% de la població, les que han rebut a l'almenys una dosi.





Les dades del web assenyalen que les dones són els que presenten efectes secundaris que podrien estar relacionats amb les vacunes. En els tres tipus de vacuna, 3 de cada 4 casos són de dones.





A nivell europeu, 80.689 dones (74,9%) presenten símptomes que podrien ser conseqüència de les dosis d'AstraZeneca, 94.043 dones (77,4%) després de la injecció de Pfizer i 6.876 (71,4%) després de la de Moderna.





Quins efectes secundaris podrien estar provocant les vacunes?





En els tres casos el resultat és similar a nivell europeu i el principal efecte secundari que podria generar-engloba afeccions de tipus general que resulten d'una malaltia, el tractament d'una malaltia o l'administració d'un tractament en un lloc particular i es manifesten per un conjunt característic de símptomes i signes.





Cal destacar que en segon lloc s'estan produint alteracions en el sistema nerviós després de ser vacunats amb AstraZeneca en 51.253 casos, 45.588 amb Pfizer i 2.783 amb Moderna.

Els possibles efectes que podrien estar afectant milers d'europeus a conseqüència de la vacunació són els trastorns en el teixit musculoesquelètic i connectiu i trastorns gastrointestinals.





També hi ha un registre de dades de persones que han presentat trastorns en la vista, problemes cardíacs i alteracions en el metabolisme.





Amb les tres dosis les conseqüències que podria tenir la vacuna es divideixen en dos grups. D'una banda, els de el braç que rep la injecció que són dolor enrogiment i inflor; per una altra, els generals, cansament, mal de cap, dolor muscular, calfreds, febre i nàusees.