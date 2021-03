Un informe dels EUA alerta sobre l'increment de casos de violència contra periodistes a Catalunya

Estats Units ha publicat l'informe sobre la situació dels Drets Humans a nivell mundial que elabora anualment, en què alerta sobre els "múltiples" atacs verbals de el Govern d'Espanya a "a determinats mitjans de comunicació i periodistes específics".





L'informe, publicat pel Departament d'Estat nord-americà, detalla alguns d'aquests atacs, com el de l'1 de març de 2020, quan el president, Pedro Sánchez, ha acusat els mitjans "conservadors" de "agitar a la societat" cada vegada que "els conservadors perden una elecció".













@EP









També en el mes de març, detalla l'escrit, Esglésies "amenaçar amb enviar a la presó un periodista per publicar informació comprometedora sobre el seu partit, especialment sobre el seu finançament", unes declaracions que van ser immediatament condemnades per l'Associació de Premsa de Madrid.





Un altre dels comentaris a què fa referència l'escrit són els de el portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique, que a través d'un tuit "atacava la professionalitat d'un presentador de televisió".





Davant d'aquestes declaracions per part de membres de Govern, Estats Units recorda que la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya van condemnar a Esglésies i Echenique per intentar "coaccionar i intimidar" als periodistes per a evitar que exerceixin lliurement la seva professió.





No va ser l'única a condemnar-les, també Reporters Sense Fronteres va demanar a la direcció de Podem ia tots els partits polítics que respectin la llibertat de premsa.





Però no només s'han abocat atacs contra la premsa per part de Govern, Estats Units alerta dels "repetits atacs contra els mitjans de comunicació per part de l'partit Vox".





En concret, l'informe recull les denúncies de Reporters Sense Fronteres que acusen Vox de "provocar atacs verbals i físics als reporters durant les protestes a tot el país de maig contra les polítiques governamentals COVID-19".





Per exemplificar aquests atacs, expliquen com "diverses persones van agredir un fotògraf que cobria una protesta a Madrid, van llançar la seva càmera a terra i van esquinçar la seva camisa".





A més de durant les protestes, l'organització també ha expressat la seva preocupació per "l'assetjament en línia de Vox a periodistes crítics i verificadors de fets", mentre que ha condemnat a el partit per "prohibir a alguns mitjans de comunicació assistir a les seves conferències de premsa i esdeveniments electorals ", recull l'informe.





L'informe també fa referència a Catalunya, recollint l'advertència de la Federació Internacional de Periodistes sobre "l'augment dels casos de violència contra l'exercici de l'periodisme a Catalunya", que s'ha convertit en "territori perillós" per als periodistes.





ACUMULACIÓ "SIGNIFICATIVA" DE CASOS DE CORRUPCIÓ A PODEM





La diplomàcia nord-americana assenyala que la corrupció "és un problema al país", amb casos que "creuen les fronteres partidistes, regionals i municipals" i una acumulació "significativa", tot i que "els tribunals han continuat processant independentment de la pressió política ".





L'informe fa referència a l'acusació formal l'11 d'agost a "membres clau de el partit Podem" per presumpta malversació de fons públics i malversació de fons relacionats amb el finançament de les renovacions de la seva seu i els contractes de consultoria durant les campanyes electorals de 2019.





Tal com relaten en el document, la investigació va començar a partir de les al·legacions d'irregularitats econòmiques, inclosa l'assignació de la renovació de la seu de el partit i el pagament de recàrrecs als membres de el partit.





Els ex advocats de Podem José Manuel Calvente i Mónica Carmena també van afirmar que Podem estava vinculat a Neurona Consulting, una suposada empresa façana utilitzada per desviar diners a través de contractes realitzats durant la campanya de les eleccions generals d'abril de 2019 i suposadament per pagar comissions a el fundador de Podem, Juan Carlos Monedero, detalla l'informe.





CATALUNYA A L'INFORME DELS EUA





Finalment, la diplomàcia nord-americana recorda que "tot i representants de diversos partits polítics nacionals catalans van qualificar als condemnats de 'presos polítics'", ni el Govern ni cap ONG internacional de Drets Humans ha donat suport a aquesta afirmació.





De la mateixa manera, en el text, la diplomàcia dels Estats Units crida l'atenció sobre "l'increment de casos de violència contra l'exercici de l'periodisme a Catalunya", que descriu com "un territori perillós per als periodistes".