L'OMS encara no ha trobat l'origen del coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicadosu informe sobre la missió a la Xina per descobrir els orígens de la SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la COVID-19 i segons les seves conclusions, l'escenari més probable és que la transmissió de l' virus des dels ratpenats als humans es va produir a través d'un tercer animal, mentre qualifiquen la teoria que es va escapar d'un laboratori com "extremadament improbable".













@EP





L'equip va arribar el 14 de gener a Wuhan, considerada com la ciutat epicentre de la pandèmia, i, després de dues setmanes de quarantena, va visitar llocs com el mercat majorista de marisc de Huan, on es va produir el primer grup d'infeccions conegut, així com l'Institut de Virologia de Wuhan, en què s'investiga amb diversos tipus de coronavirus.





En declaracions en una reunió amb els Estats membre, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentat, en qualsevol cas, que la investigació en els laboratoris que treballen amb coronavirus a Wuhan no va ser "prou àmplia". "No crec que aquesta avaluació sigui prou àmplia. Es necessitaran més dades i estudis per arribar a conclusions més sòlides. Tot i que l'equip ha arribat a la conclusió que una fuita en el laboratori és la hipòtesi menys probable, això requereix més investigació, potencialment amb missions addicionals en què participen experts especialitzats, que estic disposat a desplegar ", ha anunciat.





L'informe de l'OMS estableix una sèrie d'arguments a favor i en contra que procedeixi d'un laboratori. "Encara que són rars, els accidents de laboratori ocorren, i diferents laboratoris de tot el món treballen amb coronavirus de ratpenats. Els éssers humans podrien infectar-se en laboratoris amb una bioseguretat limitada, una pràctica de gestió de laboratori deficient o després d'una negligència ", reconeix l'organisme.





El principal raonament que dóna suport a aquesta teoria és que, tal com reconeix l'OMS, a l'Institut de Virologia de Wuhan s'ha seqüenciat el cep més propera coneguda a la SARS-CoV-2 detectat en els hisops anals de ratpenat s, amb una similitud de l'96,2 per cent. A l'respecte, detalla que el laboratori de l'CDC de Wuhan, un altre centre on es treballa amb coronavirus, es va traslladar el 2 de desembre de 2019 a una nova ubicació a prop de el mercat de Huan. "Aquest tipus de trasllats pot ser pertorbador per a les operacions de qualsevol laboratori", justifica l'OMS.





En contra d'aquesta teoria, els experts de la missió a la Xina apunten que "el laboratori de l'CDC de Wuhan, que es va traslladar el 2 de desembre de 2019, va informar que no hi va haver interrupcions ni incidents causats pel trasllat". "També van informar que no hi va haver emmagatzematge ni activitats de laboratori sobre coronavirus o altres virus de ratpenats abans de l'brot", afegeixen a l'respecte.





De la mateixa manera, l'OMS sosté que els parents més propers de la SARS-CoV-2 dels ratpenats i de el pangolí són "evolutivament distants" de la SARS-CoV-2.





Així mateix, assenyalen que els tres laboratoris de Wuhan que treballen amb el diagnòstic de coronavirus i / o amb l'aïllament de coronavirus i el desenvolupament de vacunes tenien "instal·lacions de nivell de bioseguretat d'alta qualitat que estaven ben gestionades, amb un programa de vigilància de la salut de el personal que no havia notificat cap malaltia respiratòria compatible amb la COVID-19 durant les setmanes / mesos anteriors a desembre de 2019 ", així com" cap evidència serològica d'infecció en els treballadors a través del cribratge serològic específic de la SARS-CoV -2 ".





ES POSARAN EN MARXA MÉS ESTUDIS





D'altra banda, Tedros ha instat a realitzar més estudis sobre els orígens de l'virus. "Totes les hipòtesis segueixen sobre la taula. Aquest informe és un començament molt important, però no és el final. Encara no hem trobat l'origen de virus, i hem de continuar seguint la ciència i no deixar cap pedra sense remoure mentre ho fem. Trobar l'origen d'un virus porta temps i li devem a l'món trobar la font perquè puguem prendre mesures col·lectivament per reduir el risc que això torni a passar. Cap viatge d'investigació pot proporcionar totes les respostes ", ha comentat.





Embarek ha lamentat algunes limitacions de l'informe, com la manca d'accés a algunes dades per part de les autoritats xineses. "Vam recollir els casos de desembre de 2019 quan només es notificaven els casos greus, de manera que els casos lleus es van perdre. A la Xina, com en molts altres països, hi ha restriccions en les lleis de privacitat que prohibeixen compartir dades, inclosos els privats, amb persones alienes a l'empresa ", ha admès, puntualitzant que aquest accés s'hauria de permetre a" la segona fase d'estudis ".





A nivell general, les conclusions de l'equip d'experts sobre el terreny a la Xina presentades aquest dimarts són similars a les exposades en roda de premsa des de Wuhan després de finalitzar la seva missió. Embarek ha defensat que hi va haver casos inicials que no tenien relació amb el mercat de Huan, de manera que el virus ja estava circulant per altres punts de la ciutat en aquestes dates.

"Fins ara, no hem pogut documentar cap transmissió substancial de l'coronavirus en els mesos anteriors a l'brot de desembre. No obstant això, no podem excloure que hi hagi hagut casos més lleus, i potser hi ha hagut epidèmies més petites, que hagin passat desapercebudes ", ha reconegut la doctora Thea Fisher, líder d'epidemiologia en la missió a la Xina. Embarek considera "perfectament possible que hi hagi casos anteriors, casos esporàdics, circulant en i al voltant de Wuhan abans de desembre, diguem novembre i potencialment també octubre, de 2019".





L'OMS estudia altres tres hipòtesis sobre com el virus de la COVID-19 va saltar als humans. En primer lloc, el salt directe d'un animal a un humà; la segona, la més possible, de la ratapinyada ia través d'espècies animals intermediàries, amb un segon animal involucrat que sigui "potencialment més proper als humans en què el virus s'adapta fàcilment i salta als humans".





La tercera teoria, defensada ferventment per les autoritats xineses, és la possibilitat que els productes congelats actuïn com a superfície de transmissió de virus a la població humana o vies de transmissió relacionades amb l'alimentació.