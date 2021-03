31 de març una data històrica oblidada

El 31 de març de 1492 els Reis Catòlics van signar a Granada l'expulsió dels jueus. Segons el text dels edictes -hi va haver diverses versions i múltiples còpies-, el poble jueu tenia fins a finals del mes de juliol d'aquest mateix any per abandonar els territoris de les corones de Castella i d'Aragó.













Migracions i assentaments de les comunitats jueves espanyoles. En vermell durant els segles XV i XVI, i en negre durant els segles XVII i XVIII.





"Per tant Ens, amb consell i parer d'alguns prelats i grans i cavallers dels nostres regnes i d'altres persones de sciencia i consciència del nostre Consell, havent havido sobrello molta deliberació, vam acordar de manar sortir tots els dits jueus i jueves dels nostres reynos , i que mai tornin ni tornin a ells nin a algun dellos; i sobrello manem donar aquesta nostra carta, per la qual manem a tots els jueus i fesols de qualsevol edat que siguin (...) que fasta en fi del mes de juliol primer que ve (...) surtin tots dels esmentats nostres regnes i senyorius " .





Els Reis Catòlics, buscant la unitat religiosa dels seus dominis, seguien l'estela d'altres potències europees que també havien expulsat als jueus amb anterioritat, com era el cas d'Anglaterra en 1209 o França en 1306.





Però el moviment antijueu no era nou a la Península. Al juny de 1391, l'ardiaca d'Écija, Ferran Martínez, havia promogut l'assalt al call de Sevilla. En els mesos següents, la mateixa sort van córrer altres comunitats jueves, com les de Còrdova, Jaén, València, Toledo o Barcelona. Milers de jueus van haver de triar entre la conversió o la mort.

Aquestes conversions van suscitar durant tot el segle XV un gran recel per l'ascens social dels nous cristians. Molts d'ells van ser acusats de judaïtzar en secret i d'aquí sorgeix la instauració de la Inquisició a 1478. Així i tot, els Reis Catòlics estimaven que la presència jueva era una mala influència per als conversos, per això van decretar l'expulsió.









Al voltant de cent mil jueus es van dispersar pel nord d'Àfrica, els Països Baixos, Itàlia i, especialment, l'Imperi otomà. Allí van ser molt ben rebuts pel sultà Baiazet II, l'imperi estava en plena expansió. La població jueva -dutxa en el comerç, la incipient indústria, l'artesania, les ciències, la medicina, etc.- va suposar un revulsiu per a la consolidació de l'Imperi otomà. S'explica que el propi Baiacet II es burlava de la manca d'enginy de Ferran el Catòlic, que havia empobrit el seu regne a l'expulsar un grup social de tant profit.





El destacat paper dels sefardites en l'Imperi Otomà va quedar reflectit en la Història Pontificial i Catholica, de Gonzalo d'Illescas:





"Lleuaron de aca nostra llengua, i tota via la guarden, i vsan della de bona gana, i és cert que a les ciutats de Salonique, Constantinoble, Alexandria, i en el Cayro, i en altres ciutats de contractació, ia Venècia, no compren, ni venen, ni negocien, en una altra llengua sinó en Espanyol. I jo conosci a Venècia Iudios de Salonique farts, que hablauan Castellà, tot i ser ben moços, també i millor que jo ".





Segons aquesta crònica, al començament de segle XVII l'espanyol servia com a llengua franca de el comerç mediterrani. Per paradoxes de la història, 1492 es recorda com l'any del "descobriment" d'Amèrica, però va caure en l'oblit col·lectiu que també va ser l'any de l'expulsió dels jueus. A el mateix temps que la llengua espanyola viatjava a Occident a les caravel·les de Colom, també hi va haver un viatge clandestí menys conegut en la nostra història: els jueus van portar la nostra llengua a Orient i la van continuar emprant i transmetent a les florents comunitats sefardites de l'Imperi otomà.





Llevat de casos aïllats, com Illescas, durant diversos segles penes hi va haver referències a l'expulsió dels jueus. En 1860, amb la presa de Tetuan per part de l'general O'Donnell, es va donar un primer contacte amb calls marroquines. Però caldrà esperar fins a començaments de segle XX perquè l'opinió pública espanyola conegués l'existència de les comunitats sefardites d'Orient.





El senador Ángel Pulido Fernández, per atzar, va entrar en contacte amb els sefardites en un dels seus viatges. A partir d'aquí, va començar una campanya filosefardí en la premsa nacional. Es posava el focus d'atenció en aquests "espanyols sense pàtria" que havien estat injustament bandejats. Però aquesta campanya no va arribar a tenir el suport social desitjat i es va quedar en bones intencions per part d'uns pocs idealistes.





La restitució del deute històric amb el poble jueu és recent. Amb la promulgació de la "Llei 12/2015, de 24 de juny, en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola als sefardites originaris d'Espanya", els jueus descendents dels expulsats en 1492 tenen la possibilitat que se'ls reconegui el seu origen espanyol. La llei té més valor simbòlic que pràctic.

Malgrat tot, l'expulsió dels jueus segueix sent un episodi poc conegut en la història d'Espanya. El 31 de març ha de ser un dia de record en què commemorar l'expulsió d'una part important de la població espanyola.