Continuen els treballs per sofocar l'incendi del pati exterior d'una deixalleria d'Hostalric

En un comunicat els bombers han comunicat que aquest dimarts de matinada sis dotacions dels bombers han treballat en un incendi que ha afectat palés amb tot de material per reciclar al pati exterior d'una deixalleria d'Hostalric.













Nau no ha estat afectada i les tasques encara continuen. En l'actuació no ha resultat ferida cap persona i ahores d'ara continuen les feines per sofocar-lo.