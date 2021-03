VIDEO. La Policia desarticula una organització especialitzada en estafes a companyies asseguradores

En un comunicat la Policia Nacional ha informat que aquest dimecres ha desarticulat una organització especialitzada en el robatori de vehicles i estafes a companyies asseguradores.













@PoliciaNacional





En el seu modus operandi aquest grup de delinqüents compraven cotxes sinistrats per adquirir la seva documentació original i utilitzar-la en vehicles robats, de la mateixa marca i model i així perpetrar robatoris i estafar companyies asseguradores.





En l'operació els agents han detingut a 5 integrants en aquesta xarxa d'estafes i robatoris de vehicles.









S'ha efectuat un registre en aquest taller situat a Torrejón de Ardoz (Madrid) on s'han intervingut dos vehicles amb motors i peces pertanyents a cotxes robats, dos motors sostrets, nombroses peces de vehicles també robats i diversa documentació de les estafes comeses.



TALLER DE CONNIVÈNCIA PER A ESPECEJAMENT DE VEHICLES



Les primeres perquisicions s'inicien el mes de gener passat quan els agents van rebre informació sobre la recuperació d'un cotxe robat que tracten, de manera insistent, de lliurar en un taller de Madrid.



Davant la sospita que en aquest local es poguessin estar especejant vehicles sostrets i emprant les peces en la reparació d'altres turismes, accidentats o robats, els investigadors duen a terme una sèrie de gestions de recerca.



Amb tota la informació recaptada els agents esbrinen que després de l'aparença legal d'aquest taller concertat amb les principals companyies asseguradores, es troba un grup criminal dedicat de manera professional al robatori de vehicles i estafes a companyies asseguradores.



Així mateix havien perfeccionat diferents tècniques que utilitzaven a fi de no aixecar sospites, a més de la reparació. Realitzaven aquesta activitat amb diversos cotxes alhora. El seu modus operandi consistia en un primer moment a comprar turismes sinistrats, bé a desballestaments o a particulars que havien tingut un accident, per a fer-se amb la documentació original.



Posteriorment aconseguien un cotxe robat igual en model i marca al comprat per a utilitzar l'esmentada documentació, posar-ho en circulació i contractar una pòlissa d'assegurances que inclogués la cobertura per robatori.



Després de deixar passar un temps prudencial denunciaven el robatori del mateix per a poder cobrar la indemnització. Més tard desmuntaven el cotxe per a deixar-lo abandonat a l'espera que fos localitzat per algú i una vegada que això succeïa, sollicitaven que fos traslladat a aquest taller on repetien una altra vegada els mateixos passos.



L'organització realitzava aquesta activitat amb diversos cotxes alhora i els asseguraven en diferents companyies, d'aquesta manera aconseguien augmentar la freqüència dels sinistres, alhora que evitaven les recerques per part de les autoritats en utilitzar maneres diferents que, al principi, no permetien establir un patró comú.



MODUS OPERANDI



Amb aquest modus operandi, obtenien un doble benefici; d'una banda, cobraven la indemnització de la companyia asseguradora i per un altre, els diners obtinguts amb la venda del vehicle sinistrat i que havia estat reparat amb les peces robades.



Avançades les perquisicions i una vegada acreditat el seu modus operandi, els agents van procedir a l'entrada i registre del taller, on després d'analitzar els elements auxiliars d'identificació de diferents cotxes que es trobaven en el lloc, van comprovar que diversos d'ells tenien installades diverses peces de vehicles sostrets i van procedir a la detenció de les persones implicades en els fets, entre ells a l'administrador del taller.



En aquest registre es van intervenir dos cotxes que tenien installat el motor de dos vehicles sostrets a més d'altres peces com a motors robats, xassissos de dos turismes -un dels quals estava falsificat- i nombroses peces sostretes que estan sent analitzades.