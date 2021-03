Detingut per fugir després de xocar amb un motorista a Vilanova i la Geltrú i deixar-lo ferit greu

Li va deixar ferit greu i el conductor de l'cotxe duplicava la taxa màxima d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'un cotxe que presumptament circulava ebri a l'xocar amb una moto a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), i que després va fugir de el lloc deixant ferit greu a l'motorista.





En un comunicat aquest dimecres, els Mossos han explicat que l'arrestat, de 26 anys, conduïa un cotxe i que el van detenir diumenge, el mateix dia de l'accident.





Poc després de les 22.00 hores, els dos vehicles van xocar a la carretera C-246a al seu pas per Vilanova i la Geltrú, i els Mossos van comprovar que "l'accident s'havia produït perquè el conductor d'el turisme no havia respectat la prioritat de pas" de la moto. El motorista va patir lesions greus, entre elles diverses fractures, pel que va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estat molt greu.





El conductor d'el cotxe va fugir de el lloc però després "una intensa recerca" la policia va trobar el vehicle aparcat en una urbanització i amb danys compatibles amb l'accident amb el motorista.





Dins el cotxe hi havia una ampolla d'alcohol mig buida i el cotxe estava aparcat "de manera que intentava ocultar els danys materials soferts en l'accident", i l'amo va intentar justificar aquests danys dient que havia xocat amb una vorera. Li van fer el test d'alcoholèmia i va donar una taxa de 0,62 mil·ligrams per litre d'aire expirat, el que és més del doble de l'màxim legal per conduir.







Els Mossos li atribueixen els presumptes delictes de lesions per imprudència greu, per abandó de lloc de l'accident i per conduir ebri. L'home va passar a disposició judicial el dimarts, i el jutge el va deixar en llibertat provisional.