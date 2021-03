Google aportarà 25 milions d'euros a Fons Europeu per als Mitjans i la Informació

Google aportarà 25 milions d'euros per contribuir a l'llançament de l' 'Fons Europeu per als Mitjans i la Informació', destinat a enfortir l'alfabetització mediàtica, combatre la informació errònia i donar suport a la verificació de dades ( 'fact checking'), segons ha informat la companyia.



La col·laboració econòmica de l'empresa amb el fons tindrà una durada de cinc anys, durant els quals donarà suport a la tasca de l'Institut Universitari Europeu i l'Observatori Europeu de Mitjans Digitals.



També prestarà la seva suport a la Fundació Calouste Gulbenkian, dirigida a finançar entitats que tractin d'ajudar a joves i adults a enfortir la seva alfabetització mediàtica, desenvolupar la tasca dels 'fact checkers' i investigar els recursos necessaris per a combatre la informació errònia.



L'empresa de recerca en línia ha estat la primera companyia a donar suport econòmicament el fons i ha aprofitat per fer una crida a que altres organitzacions s'uneixin. "És evident que hi ha una demanda insatisfeta de finançament i investigació, ja que, segons un informe recent, menys d'un de cada deu europeus ha rebut algun tipus de formació en alfabetització mediàtica digital", ha assenyalat Google.



En les properes setmanes s'obrirà el termini perquè acadèmics, organitzacions sense ànim de lucre i editorials amb seu a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i el Regne Unit enviïn les seves propostes a Fons. Uns comitès independents, aliens a Google i compostos per experts de sector, seran els encarregats de seleccionar les idees guanyadores.



L'empresa ha aprofitat per recordar les ajudes que ja ha concedit als fact checkers i organitzacions sense ànim de lucre, incloses les relacionades amb la Covid19 i les vacunes, així com el seu esforç per "contrarestar la desinformació en el període previ a esdeveniments importants, com les eleccions polítiques ".



Des 2015, Google ha proporcionat finançament i suport tècnic a organitzacions que s'ocupen de la desinformació, inclosos models com la francesa 'Crosscheck', i ha impartit formació en verificació digital a 90.000 periodistes europeus, rebent més de 400.000 visites al seu web de formació .



També ha donat suport a l'alfabetització mediàtica dels joves a través de les iniciatives Be Internet Legends i Be Internet Citizens, proporcionant competències digitals a escolars i adolescents perquè sàpiguen comprovar i verificar les dades. A través de Google.org, la seva divisió filantròpica, des 2018 ha proporcionat 3.200.000 euros per finançar programes com Newswise, The Student View i Weitklick, i ha col·laborat amb diversos editors per donar suport Students for President i Zeit für Lehrer.