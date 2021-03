​Interior obre la porta a recuperar el confinament comarcal després de Setmana Santa

El conseller en declaracions al Món de Rac1 recollides per Catalunyapress ha afirmat "no s'han posat més sancions que abans del relaxament de les restriccions" i en aquest sentit Sàmper ha criticat "el pacte entre ERC i la CUP sobre ordre públic i lamenta que no s'hagi comptat amb l'opinió de la seva conselleria".









"La mesura més important va ser passar del confinament comarcal a l'autonòmic. La lògica apuntaria que si haguéssim de prendre alguna mesura aniria per aquí." ha afirmat Sàmper.





"Durant la primera fase de la Setmana Santa hi va haver un 6% menys de sortides que el 2019. Les sancions no han estat per sobre de la mitjana de les que es posaven abans de Setmana Santa. Hi ha hagut un compliment molt important davant la sol·licitud que no hi hagués una sortida massiva. Els controls no han verificat l'existència de gaires incompliments. La ciutadania està a l'altura. I s'espera que al llarg de la Setmana Santa hi hagi entre 331.000 i 377.000 vehicles en moviment per Catalunya" ha dit.





També ha volgut recordar que "la gent ha de portar mascareta a la platja i a la piscina. Els Mossos i la policia local avui encara no posaran multes. Si no hi ha un delicte flagrant greu no es pot entrar en un pis. S'ha de respectar. Aquesta instrucció no l'acabo d'entendre. Els Mossos no ens hi sentim vinculant. No té recorregut."





"Que en un pacte bilateral entre CUP i Esquerra hi hagi un apartat que parli sobre el model d'ordre públic i sobre la moratòria de les bales de foam si no es publiquen els protocols no m'agrada. Crec que s'ha de comptar amb el conseller per preguntar si és viable perquè és molt sensible. No hi puc estar d'acord. Nosaltres publiquem els protocols i per tant crec que quedaria sense efecte aquesta petició." ha asseverat el conseller d'Interior.