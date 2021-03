La Fundació La Caixa i Grup SIFU impulsen la formació en línia de persones amb discapacitat

La Fundació Grup SIFU i la Fundació La Caixa han signat un acord de col·laboració per impulsar la formació en línia de les persones amb discapacitat i millorar així la seva ocupabilitat, amb intenció d'arribar a 800 alumnes anuals.





En un comunicat aquest dimecres, les dues entitats han explicat que la iniciativa està dirigida als usuaris amb diversitat funcional de les entitats col·laboradores de el programa Incorpora de la Fundació La Caixa.





Podran entrar en un espai de formació virtual que presenta tots els continguts adaptats a la lectura fàcil, i els vídeos amb un intèrpret de llengua de signes, subtitulació i àudio per afavorir l'aprenentatge.





Els cursos es basen en una metodologia interactiva que permet a les persones amb discapacitat aprofitar els continguts apresos per seguir avançant en la seva carrera laboral.





El vicepresident de el Grup SIFU, Cristian Rovira, s'ha felicitat per l'aliança: "Signar un acord d'aquesta magnitud amb la Fundació La Caixa és un pas endavant, ja que vivim un moment complex en el qual, per aconseguir escenaris més justos i equilibrats , cal apostar per projectes de co-creació ".





Segons el sotsdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simón, ambdues entitats comparteixen "el compromís de contribuir a la consolidació d'una societat més equitativa".