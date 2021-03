L'Audiència Nacional ordena a Interior reingressar a Pérez dels Cobos com a cap de la Comandància de Madrid

El Jutjat Central del Contenciós-administratiu 8 de l'Audiència Nacional ha anul·lat i deixat sense efecte el cessament de coronel Diego Pérez dels Cobos com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Madrid (Tres Cants-Madrid), pel que ha ordenat a el Ministeri d'Interior al seu reingrés en el lloc.





Després d'analitzar els fets i les resolucions adoptades en el cessament, l'Audiència Nacional estima el recurs contra la Resolució de el ministre de l'Interior de 28 de juliol de 2020 que va presentar Pérez dels Cobos, que va ser també l'encarregat de coordinar l'operatiu policial davant del 1-O.





El magistrat Celestino Salgado explica en una sentència que es va motivar per no informar de el desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil en el marc operatiu i de Policia Judicial, amb fins de coneixement, tot això en el marc de la investigació judicial per al 8 .M oberta al jutjat 51 de Madrid, que havia imposat a Pérez dels Cobos el deure de reserva.