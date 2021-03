Tisorada del Tribunal de Comptes a la subvenció electoral a Vox per contravenir la Llei Electoral

El Tribunal de Comptes ha proposat retallar en 72.600 euros la subvenció que li correspon a Vox per la campanya de les eleccions de el 10 de novembre de 2019 a l'haver computat com a despesa electoral la meitat d'aquesta quantitat, tot i que es va utilitzar per a la contractació d'espais de publicitat electoral en emissores de televisió privada, contravenint el que preveu la Llei electoral.









@Ep





Així consta en l'informe de fiscalització de la comptabilitat electoral dels partits per a aquells comicis aprovat per l'organisme fiscalitzador.





Segons detalla l'informe, recollit per Europa Press, el tribunal ha detectat que la formació de Santiago Abascal va invertir 36.300 euros per a la contractació d'anuncis en emissores de televisió privada, una pràctica no autoritzada per l'article 60.1 de la LOREG.





Per això, en aplicació de l'article 134.2 de la mateixa norma, el fiscalitzar proposa reduir la subvenció electoral que correspon a el partit "en el doble de les despeses declarades", és a dir, una retallada de 72.600 euros.