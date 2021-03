Sanitat i les comunitats revisaran l'obligació de portar mascareta malgrat mantenir la distància social

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat que el Ministeri i les comunitats autònomes han pactat revisar la llei de 'nova normalitat', que estableix l'ús obligatori de la mascareta tot i poder mantenir la distància de seguretat.





Mascaretes (EP)





En roda de premsa després de la reunió de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), la ministra ha avançat que es realitzarà una revisió tècnica d'aquesta mesura per plantejar propostes en la reunió del CISNS de la setmana que ve, amb l'objectiu de "homogeneïtzar" la norma en totes les comunitats autònomes.





El text de la llei, publicada ahir al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que ha entrat en vigor aquest dimecres, recull que es manté, fins a la fi de la pandèmia, l'obligació per a les persones a partir dels sis anys de utilitzar mascareta a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, fins i tot encara que es mantingui la distància de seguretat d'1,5 metres.





En qualsevol cas, la mascareta no és exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.





Davant la controvèrsia que ha generat la mesura, Darias ha defensat "veure si és possible, al marge legal", realitzar una "harmonització i contextualització" de la norma que "permeti tenir un marge d'actuació". En concret, segons la ministra, es va a treballar "en elaborar uns criteris tècnics d'aplicació de la llei", dins el marge que deixi la norma.





"Espero que en aquest marge d'actuació puguem trobar un espai per poder aplicar aquesta llei de la manera més harmonitzada possible i, sobretot, contextualitzat. Des que es va aprovar el reial decret fins a la tramitació de la llei ha transcorregut molt de temps i pot ser que sigui necessari intentar buscar en el marge del marc legal una actuació contextualitzada ", ha insistit al respecte.





La ministra ha admès que algunes comunitats autònomes tenen "diferent normativa", pel que resulta "molt important homogeneïtzar i contextualitzar" de nou la llei. La consellera de Sanitat de Castella i Lleó, Verónica Casado, ha defensat en la roda de premsa que la redacció de la llei de 'nova normalitat' és "semblant" a la de CyL. "Hem d'arribar a acords i que siguin el més tècnics i substanciats possible", ha argumentat.





Mentrestant, la consellera de Salut i Consum de les Balears, Patricia Gómez, ha assegurat que l'ús de la màscara no serà obligatori a les platges de les Balears sempre que hi hagi distància, s'estigui amb un únic grup de convivència o per prendre el sol, tot i la nova llei. No obstant això, la mascareta si s'haurà de dur si s'està a la platja en una reunió, com a màxim de sis persones, amb un altre grup de convivència.