L'Espanyol confirma dos casos positius de coronavirus

El RCD Espanyol ha confirmat dos casos positius de coronavirus en la primera plantilla, sense especificar noms ni detallar si són jugadors o membres del cos tècnic, els quals ja estan aïllats i són asimptomàtics.









Partit Espanyol-Sabadell (EP)





"Les proves PCR que es van practicar ahir dia 30 de març a la totalitat de la plantilla, jugadors i 'staff' tècnic han confirmat l'existència de dos positius per covid-19", ha apuntat l'entitat.

Seguint els protocols sanitaris, tant de LaLiga com del mateix club, aquestes dues persones han estat aïllades immediatament al seu domicili i ara com ara no presenten símptomes.





A causa d'aquest resultat, aquest dimecres a la tarda es faran més tests PCR a tots els jugadors i membres del cos tècnic del primer equip, que dijous rep el Fuenlabrada a LaLiga SmartBank.





"Des del començament d'aquesta crisi sanitària i de manera alineada amb els protocols i normatives de LaLiga i les autoritats sanitàries, el RCD Espanyol ha aplicat els més alts estàndards de seguretat i prevenció tant per al seu 'staff' esportiu com per a la resta d'integrants de la plantilla", defensa l'entitat.