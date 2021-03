Paz Padilla torna a Sálvame després de superar el Covid-19

Paz Padilla presentant "Sálvame"





La presentadora s'ha incorporat a "Sálvame" després de superar el Coronavirus. "Ja estic incorporada! Estic Covid Free!" així és com arrencava Padilla el programa d'avui. La presentadora va donar positiu el passat 12 de març. La gaditana ha relatat la seva història a Sálvame davant l'emoció dels seus companys. La seva història ha afectat especialmete a Lydia Lozano, qui recentment ha patit el perdua del seu germà.





Paz Padilla ha explicat que tot va començar bé, només tenia febre, però que en el desè dia tot va anar a pitjor. El consell del seu company de "La que se avecina", Jordi Sánchez, va fer que anés a visitar-se el metge. "No arribis tard com jo, a la mínima vas cap a l'hospital".





A l'hospital no li van diagnosticar pneumònia, però si van veure alterats alguns índexs de coagulació, és per això que l'equip mèdic va decidir ingressar a la presentadora. Padilla ha relatat la història i demanat responsabilitat i prudència a tots per poder acabar amb el virus.