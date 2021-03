Vergés demana complir les mesures per evitar una quarta onada

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha defensat aquest dimecres que Catalunya és a temps de frenar el creixement de la pandèmia del coronavirus perquè no hi hagi una quarta onada "molt pronunciada" i ha reclamat el compliment de les restriccions.









"Aquesta Setmana Santa hem de respectar les mesures. Està a les nostres mans frenar el creixement de la pandèmia", ha assegurat Vergés en una roda de premsa al costat del conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol.





Ramentol ha ratificat la crida a la prudència de la consellera en vista d'uns "dies crítics" perquè, segons ell, el que passi aquesta Setmana Santa acabarà de dibuixar el creixement epidèmic de la pandèmia.





La consellera ha destacat reunions amb el món local i amb sectors socials i econòmics en les quals han traslladat la situació actual de la pandèmia perquè, de manera conjunta, insisteixin en el compliment de les mesures i aconseguir "frenar la quarta onada".





Ha concretat que s'han reunit amb els sectors de l'àmbit de la cultura, el comerç, l'hostaleria, el turisme, la restauració i l'esport perquè els ajudin a disminuir riscos: "Buscàvem la implicació de les activitats que s'estan desenvolupant avui".





MESURES

Quan li han preguntat per un eventual enduriment de les restriccions després de Setmana Santa, Vergés ha descartat "especular" amb les mesures que s'aplicaran a partir del 9 d'abril i ha apostat per tallar els contagis a partir d'aquest dimecres en comptes de començar un cop acabi la vigència de les restriccions actuals.





"Des de Salut no descartem que puguem fer front al creixement epidèmic sense tocar les mesures vigents i, si ho aconseguim, serà un èxit perquè sabem el dany que suposen les restriccions", ha afegit Ramentol.





INTERIOR

Sobre la possibilitat de tornar a aplicar el tancament comarcal, Sàmper ha dit que el Procicat ho valorarà els pròxims dies segons els indicadors sanitaris, i ha afegit que, com que és una restricció que es va tombar en l'últim decret de mesures, "si empitjoressin el més lògic seria fer un pas enrere".





Respecte al toc de queda, el conseller ha valorat que implica una restricció important de drets però que ha estat útil a l'hora de reduir la interacció social, sobretot entre els joves, i ha dit que li agradaria que es pogués suavitzar quan el 9 de maig es prorrogui o modifiqui el decret d'estat d'alarma.





"Tan aviat com els índexs ho permetin el Govern evidentment el suavitzarà. Crec que ara no és el moment", i ha assenyalat que no es refereix a eliminar el toc de queda sinó a escurçar les hores de confinament nocturn.





VACUNACIÓ

Sobre el pla de vacunació a Catalunya, la consellera ha reivindicat que ha pres "força i intensitat" després d'administrar prop de 60.000 dosis dimarts, la xifra més alta des del començament de la campanya.





Vergés ha precisat, sobre la vacunació dels més vulnerables al virus, que en un sol dia han passat del 37 al 44,7% de la població de 80 anys o més vacunats en primera dosi: "Els hem de protegir".





Quan li han preguntat si vacunaran durant Setmana Santa, Vergés ha reiterat que, si tenen dosis a disposició, la vacunació continuarà durant els dies de festa i ha aclarit que s'han organitzat per administrar les dosis que arribin "com més aviat possible".