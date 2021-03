El Tribunal de Comptes destapa un milió d'euros de despeses no electorals o no permeses

El Tribunal de Comptes, en el seu examen de la comptabilitat dels partits en la campanya de les generals de novembre de 2019, ha destapat gairebé un milió d'euros de despeses que no tenien la consideració de electoral o que directament no devien haver-se fet.





Tribunal de Comptes (EP)













Així es recull en l'informe sobre els comicis del 10N que va ser aprovat la setmana passada per la institució que presideix María José de la Font i que acaba de remetre a les Corts.





En el seu contingut, a què ha tingut accés Europa Press, s'assenyala que per a aquesta campanya electoral les formacions polítiques van declarar recursos per un total de 48.990.000 d'euros, dels quals 21.520.000 van procedir de crèdits bancaris, 13,56 milions d'avenços de subvencions públiques, altres 13.860.000 d'aportacions dels partits i només 38.300,50 euros procedien d'aportacions privades.





Això sí, el Tribunal de Comptes només considera com a despeses electorals justificades un total de 48.930.000 d'euros, dels quals 23.620.000 corresponen a operacions electorals ordinàries i els altres 25.310.000 a l'enviament de propaganda electoral.





Per contra, s'han detectat despeses per un import de 531.911,84 euros que no tenen naturalesa electora l, així com 381.706,40 euros que es consideren no permesos per la llei electoral, altres 5.782,23 euros realitzats fora del termini legal establert i 11.645 , 54 euros amb justificació insuficient.





Tot aquestes despeses, que sumen 931.046 euros, no han estat admesos pel Tribunal com a susceptibles de ser finançats amb subvencions electorals, tot i que les despeses amb justificació insuficient o no justificades i les despeses no permesos s'han tingut en compte a l'efecte de computar el compliment del límit màxim de despeses del procés. Així mateix, s'han identificat despeses electorals del pagament no es té constància en una formació política, per 4.946,19 euros.





CONVÉ PRECISAR LA LLEI

Així les coses, la institució recomana al Legislatiu especificar les categories de les despeses electorals previstos en la LOREG, així com les referents a la subvenció de les despeses electorals per la tramesa directa i personal de sobres i paperetes o de propaganda electoral.





A més, veu oportú avaluar la necessitat d'adequar els límits de despeses en publicitat exterior i de publicitat en mitjans privats als nous suports de publicitat existents (premsa digital i altres usos a Internet) per precisar quines s'inclouen a l'efecte de comprovar la limitació legal establerta.





Cap formació ha incomplert el sostre de despesa de campanya, però el Tribunal torna a recomanar que aquest límit es vinculi amb el nombre d'electors i no amb el nombre d'habitants de la circumscripció com es ve fent.





Pel que fa a les operacions de tresoreria, el Tribunal ha assenyalat a set formacions polítiques per realitzar pagaments, per un import acumulat d'1,15 milions d'euros, amb posterioritat als noranta dies següents al de la votació, incomplint el que estableix la llei electoral .





SENSE DADES D'UN MILIÓ D'EUROS PERQUÈ ELS PROVEÏDORS NO INFORMEN

A més, a l'acabar la campanya 5 formacions mantenien deutes amb proveïdors per un total de 765.665,73 euros sense que ja poguessin disposar dels saldos dels comptes corrents oberts per a la campanya.





D'altra banda, onze empreses han incomplert la seva obligació de proporcionar informació detallada al Tribunal de Comptes sobre factures de més de 10.000 euros expedides a partits polítics, el que suposa que no hi ha informació d'una mica més d'un milió d'euros.





Per això, el Tribunal demana als partits que indiquin a les empreses que els hagin facturat per més de 10.000 euros que aportin al Tribunal de Comptes la informació que han de facilitar, dins del termini límit de què disposen aquestes formacions per presentar la comptabilitat electoral.





HAURIA D'ANAR CANVIANT EL DEL 'MAILING'

D'altra banda, un total de 12 formacions polítiques ha reunit els requisits per percebre la subvenció específica per l'enviament de propaganda electoral, el conegut com a 'mailing', tot i que de l'anàlisi de la justificació de les trameses s'han observat incorreccions (errades o lletra il·legible), el que ha comportat anul·lacions i rectificacions en el procés de facturació per part de Correus.





En tot cas, el Tribunal de Comptes torna a demanar que s'avaluï "l'eficiència material i econòmica" d'aquests enviaments de sobres i paperetes tenint en compte la disponibilitat dels mateixos en les meses electorals. S'aconsella "la possibilitat de dissenyar i implantar un nou procediment, més d'acord amb l'actual desenvolupament dels mitjans i tècniques d'informació, que ofereixi les necessàries garanties en la seva execució i permeti reduir els fons públics destinats al seu finançament".