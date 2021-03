Per segon any consecutiu, els Reis no visitaran Mallorca per Setmana Santa per assistir a la missa de Pasqua

Els Reis no visitaran Mallorca aquesta Setmana Santa per assistir a la missa del Diumenge de Pasqua. Així ho han confirmat fonts de la Casa Reial, que han precisat que el rei Felip VI i la reina Letizia no viatjaran fins a la Illa per segon any consecutiu per Setmana Santa.





La princesa d'Astúries, Elionor, la reina consort d'Espanya, Letizia Ortiz, rei d'Espanya, Felip VI, Donya Sofia, i la infanta d'Espanya, Sofia, a la missa de Pasqua celebrada a la Catedral de Palma de Mallorca fa dos anys (EP)





Cal recordar que, l'any passat, els Reis tampoc van assistir a la missa de Pasqua celebrada a la Seu, a porta tancada, a causa de el primer estat d'alarma decretat pel Govern per al control de la pandèmia.





Aquest any, els fidels podran assistir a la missa del Diumenge de Pasqua a la Seu, encara que amb aforament limitat. Des de la Catedral han assegurat que totes les celebracions litúrgiques de complir les normes sanitàries en vigor. La missa de diumenge de Pasqua és a les 10.15 hores.