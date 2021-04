Junts i ERC planifiquen la investidura per Sant Jordi

Després de la segona investidura fallida de dimarts passat, Junts i ERC han començat una nova ronda de negociacions aquesta setmana. El possible pacte entre les dues formacions polítiques no es farà esperar, ja que en aquesta ocasió no es partirà des de 0. De fet, algunes veus ja comencen a vaticinar un possible pacte d'investidura a mitjans d'abril. Per Sant Jordi, per fer quadrar-ho tot.

Junts ha fet pública la seva intenció de no arribar a una nova convocatòria d'eleccions. Elsa Artadi va afirmar que era qüestió de dies arribar a un pacte de govern. En el debat d'investidura, Gemma Geis portaveu de Junts, va assegurar que no hi havia cap dubte que Pere aragonès seria el proper president de la Generalitat. Junts ha estès la mà per poder negociar un pacte el més ràpid possible.





El pacte haurà d'abordar diferents temes conflictius entre les dues formacions, com el repartiment d'àrees, el paper de la CUP al govern o la unitat d'acció a Madrid exigida per Junts, que compta amb 4 diputats enfront dels 13 d'ERC. Junts vol mantenir la repartició d'àrees com en la legislatura anterior. "És un reconeixement que el 2017 vam negociar bé", apunta una veu d'ERC.

Les àrees més conflictives

Hi ha diversos objectes cobejats en aquesta negociació com la gestió dels fons europeus de reconstrucció pospandémicos Next Generation o la Conselleria de Salut. ERC pretén blinbar la gestió dels Next Generation perquè es vinculin directament a la presidència i, per tant, poder gestionar-los.





En la batalla de poder també es disputa a la direcció general de Mitjans de Comunicació i la secretària de Difusió, ens que gestionen la relació amb les empreses periodístiques i la publicitat institucional de la Generalitat



El control de la "corpo" (TV3 i Catalunya Ràdio) també és una incògnita a resoldre en el pacte de govern. Actualment segueix en mans de Junts, a l'espera que s'executi el pacte de l'anterior legislatura perquè canviï de mans.





Un repte titànic

Les dues formacions asseguren haver mantingut converses per perfilar els detalls del pacte, malgrat això, les dues asseguren que es troben davant d'un repte titànic. Unes de les incògnites principals de l'pacte és el paper de la CUP, que veu veu "inassumible" qualsevol "retallada" en el pacte amb ERC.





Els anticapitalistes no estan disposats a que en les negociacions entre ERC i Junts es modifiquin les mesures que van acordar prèviament amb els republicans per donar el vot favorable dels seus nou diputats a Pere Aragonès.



La formació defensa que qualsevol "retallada" de l'acord seria "inassumible" perquè implicaria una rebaixa en matèria socioeconòmica que la ciutadania "no es pot permetre" en un context de crisi per la pandèmia del covid-19.