La decisió de destituir Pérez dels Cobos va provenir directament de les altes esferes del Govern

La sentència per restituir a coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos mostra que la decisió de destituir-no va provenir de Marlaska sinó de les altes esferes de Govern, segons va explicar la directora de la Guàrdia Civil a Laurentino Ceña, que va ser el seu número dos .





Diego Pérez dels Cobos (EP)





Segons el relat de Laurentino Ceña, ell era el pont entre la directora general i la cadena de comandament, i el diumenge 24 de maig va rebre una trucada de Gámez preguntant-li si sabia alguna cosa sobre unjas diligències lliurades a la jutge que investigava el 8-M. No sabia res, però per mitjà d'un segon li va dir que Diego Pérez dels Cobos no sabia res.





Pérez dels Cobos va dir a la directora general que la jutge havia ordenat "cautela extrema a l'equip investigador per evitar possibles filtracions". Ceña va cridar a Maria Gámez per dir-l'hi. "En una conversa de 13 minuts (Gámez) li diu que es va a cessar el coronel; el testimoni (Ceña) li va demanar aturar el cessament per dur a terme investigacions sobre les circumstàncies i que l'interessat pogués adduir en defensa seva, que ha rebutjat aquella perquè la decisió estava presa per Moncloa i se li anava a parar "





El dilluns 25 de maig, Ceña va demanar audiència amb la directora general i va anar-hi amb el seu segon a la Direcció Adjunta Operativa, el tinent coronel Santafé. "En una reunió difícil se li va fer partícip de la signatura del cessament del coronel Pérez dels Cobos per no haver informat del lliurament d'aquestes diligències de més de 80 folis. La directora general de la Guàrdia Civil li va lliurar l'ordre de cessament per al seu trasllat i signatura del recurrent a presència del DAO", conclou el seu relat.





Les versions d'Interior i el Govern sobre el cessament van ser diverses. Van dir que era una qüestió de confiança i després ho van atribuir a la filtració a la premsa.





Després del cessament del seu company, Ceña va presentar la seva dimissió, fent més profunda la crisi en el ministeri de Grande Marlaska, que ara ha vist com el jutge li ha ordenat a restituir Pérez dels Cobos perquè el cessament va ser "il·legal".





"El que és indiscutible és que tot i el deure legal de reserva i de l'ordre expressa de la magistrada, es va cessar al recurrent per no informar del desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil, en el marc operatiu i de Policia Judicial, amb fins de coneixement ", diu la sentència, a la qual Interior presentarà un recurs.