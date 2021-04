Espanya venç Kosovo i aconsegueix tres punts en el seu camí al Mundial

La selecció espanyola de futbol va vèncer a Kosovo (3-1) sense pena ni glòria a la tercera jornada de la fase de classicació per al Mundial de Qatar 2022, en un partit que evidencia que l'equip de Luis Enrique Martínez segueix en procés de construcció i haurà de millorar molt si vol estar a la nòmina de candidats de l'Eurocopa de l'estiu que ve. Espanya va guanyar, però va patir després d'un error d'Unai Simó que va ficar als kosovars en el partit. La selecció nacional va perdonar diverses oportunitats per haver aconseguit un resultat més ampli.





Imatge de el partit (EP)





De fet, aquesta va ser la condemna del conjunt dirigit per Bernard Challandes, una plantilla atrevida que va acompanyar la idea de Luis Enrique. Més espais, velocitat per banda i pilotes als davanters. Morata va ser el primer a avisar amb una jugada més pròpia de pivot en l'handbol gràcies a un revers colossal. El seu xut va ser rebutjat pel porter visitant en el que va ser tota una declaració d'intencions.





El domini era inqüestionable, però la selecció espanyola seguia sense trobar la tecla de el gol. El mateix problema que li va impedir guanyar a Grècia i que el va portar a doblegar Geòrgia en l'últim sospir. Aquest dimecres no va haver de passar tants esculls, però sí que va suar la cansalada fins que Dani Olmo -el mateix salvador de Tiis- trenqués l'empat inicial. Un xut ajustat, amb molta classe i enganxat a l'escaire esquerra de la porteria de Ujkani. Un golàs que va deixar anar la melena dels jugadors espanyols. Als dos minuts va aparèixer Ferran Torres en una cavalcada per la banda dreta, assistit.





El gol de Ferran va ser el sisè del jugador del City en deu partits com a internacional, una xifra molt esperançadora per a Espanya, que segueix buscant un jugador que assumeixi la referència anotadora. Morata, que ho va intentar amb un altre xut des de la frontal, va acabar anant-se de buit en un partit finalment discret. En començar la segona meitat, i amb Kosovo buscant l'àrea contrària, va continuar el domini estèril dels locals.





Ferran va perdonar el tercer en un mà a mà molt clar i Espanya va deixar córrer els minuts davant un rival que mai es va donar per vençut. Els kosovars, que van patir el menyspreu polític al no ser un país reconegut per l'estat espanyol, van aconseguir marcar a La Cartoixa en una jugada que va donar un altre aire a la trobada. Unai Simón va sortir gairebé deu metres de l'àrea en el seu intent per allunyar una pilota, però Halimi -molt atent- li va robar la pilota i va marcar sense oposició des de la llarga distància. El gol no era fàcil, però el jugador del Sandhausen va demostrar molta destresa per afegir picant a el partit. Espanya es va obligar a la reacció i aviat va tornar l'aigua a la llera del riu.





GERARD MORENO SENTÈNCIA

El golejador nacional Gerard Moreno va marcar de cap en un córner cinc minuts després de l'alegria kosovar. La victòria era un fet a falta de 15 minuts i el dol amb prou feines va deixar una altra internacionalitat més de Sergio Ramos, que ja suma 180 i està a quatre del rècord mundial.

Espanya es situa líder de el grup per davant de Suècia, que té un partit menys. El resultat ajuda a recuperar la moral, sens dubte, però el xoc deixa sensacions contraposades abans que -la pròxima finestra- siguin els partits de preparació per a l'Eurocopa d'aquest estiu. Espanya ha de canviar el registre si vol tornar a trepitjar l'esglaó més alt de podi.





FITXA TÈCNICA.





--RESULTAT: ESPANYA, 3 - KOSOVO, 1 (2-0, a la mitja part).





--ALINEACIONS.

ESPANYA: Unai Simó; Marc Llorente, Eric García (Sergio Ramos, min.86), Iñigo Martínez, Jordi Alba; Busquets (Rodri, min.82), Koke, Pedri (Fabián Ruiz, min.69); Dani Olmo (Canals, min.82), Ferran Torres i Morata (Gerard, min.69).





KOSOVO: Ujkani; Hadergjonaj, Vojvoda, Aliti, Dresevic; Halimi (Voca, min.82), Kryeziu, Kololli (Zeneli, min.57); Rashica (Kastrati, min.55), Celina; i Muriqi.





--GOLES:

1 - 0 min.34, Dani Olmo.

2 - 0, min.36, Ferran Torres.

2 - 1, min.70, Halimi.

3 - 1, min.75, Gerard Moreno.





--ÀRBITRE: Jakob Kehlet (DIN). Va amonestar amb targeta groga a Kryeziu (min.49) a Kosovo.





--ESTADI: La Cartuja