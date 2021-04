L'escenari internacional en l'onatge pandèmic: les incertes dinàmiques de les grans potències

A un any de l'esclat de la pandèmia covid-19, cap a febrer-març de l'any 2020, el món sencer -excepte comptades excepcions- està davant de la segona o tercera onada de la pandèmia. Des de fa relativament poc temps, es compta amb diverses vacunes que podrien mitigar efectes de la covid-19, però, les seves mutacions generen noves incerteses respecte de les possibilitats de controlar la pandèmia. El virus va afectar i seguirà afectant profundament l'esdevenir de les grans economies del globus i, amb conseqüències específiques, les dels països emergents. Durant tot l'any passat vam ser testimonis de la caiguda del PIB en la majoria dels països, a excepció de la República Popular de la Xina que va créixer per sobre el 2%. En el pla social, l'augment significatiu de la desocupació, les deficiències de les polítiques laborals en la cura de treballadors i treballadores, l'augment de les desigualtats tant en països desenvolupats com en vies de desenvolupament, de la mà de l'augment de la pobresa i de la pobresa extrema, sumades al dèficit del sistema de salut, van configurar el panorama mundial de 2020 i de l'enlairament de 2021. Les vacunes són un far d'esperança en la desolació, però, l'alentiment del procés vacunatori és evident i encara incert a la majoria dels països i regions, inclosos la Unió Europea (UE) i els EUA. Les vacunes ofertes per les grans farmacèutiques als europeus han patit demores no previstes per les altes autoritats de la UE, de manera que, cap a final de març, Europa té tan sols a un 5% de la seva població immunitzada.





Una treballadora sanitària vacuna a un pacient (EP)





Com ha succeït en països d'altres continents, a Europa també s'han observat casos de corrupció al voltant del tractament de la pandèmia. Sense més, tres diputats de la coalició CDU-CSU, part del bloc governant a l'Alemanya de la Canceller Merkel, han hagut de renunciar a les seves bancades per aprofitament de sobrepreu de les mascaretes ofertes a l'Estat alemany. Al seu torn, a Itàlia es van trobar milions de vacunes sense que es pugui aclarir a quins països i/o continents estaven assignades. A la UE escassegen les vacunes, en moments que la majoria dels països europeus referma la segona i tercera onada de la pandèmia, i algunes nacions han hagut de confinar severament als seus ciutadans, com ha estat el cas d'Alemanya, Itàlia, Regne Unit, i altres. Per a aquesta Setmana Santa es van anunciar fortes restriccions de mobilitat de persones. En definitiva, Europa torna als tancaments totals per intentar controlar el coronavirus.





II-. Reconfiguració de l'escenari internacional en el context pandèmic

Els escacs geopolític de lluita per l'hegemonia mundial està obert. Les dues nacions en pugna, d'una banda, els Estats Units, i per l'altra, la República Popular de la Xina, s'afanyen seus millors fitxes per a la confrontació.





El canvi de govern als EUA amb el president Biden i la seva vicepresidenta Harris, va generar expectatives respecte d'un canvi de to i de formes de relacionamiento amb la Xina, però, no sembla haver-hi canvis substantius en pel que fa a continguts centrals. Les relacions amb la Xina segueixen estant en el seu pitjor moment. S'espera que Biden no segueixi la discursivitat bel·ligerant i la línia d'acció de Trump amb el seu "guerra" comercial i altres mesures que van arribar a congelar les relacions amb la potència asiàtica. No obstant això, segons autoritats de l'actual administració, una de les mesures que no s'estarien aixecant de moment, seria els alts aranzels als productes xinesos, imposats per Trump.





Per la seva banda, la diplomàcia nord-americana ha començat a mostrar les seves cartes en relació a la Xina. En la recent trobada bilateral a Anchorage, Alaska, Anthony Blinken, secretari d'Estat per a Assumptes Exteriors de Biden, va confrontar directament a la delegació xinesa en retreure la violació dels drets humans en el cas de la minoria musulmana de uigur; assenyalar la persecució i el control polític dels activistes contraris al govern xinès a Hong Kong i les constants amenaces contra Taiwan. Aquestes accions, en paraules de Blinken "amenacen l'ordre basat en regles que garanteixen l'estabilitat global". Davant d'aquestes acusacions, el govern xinès assenyala emfàticament que molts d'aquests arguments no tenen agafador i que es tracta d'assumptes que no són d'incumbència d'altres nacions. Ara bé, per mostrar un arc internacional que pugui enfrontar a la Xina, els EUA ha de recompondre la seva política d'aliances amb països com el Japó, Austràlia i amb la UE, procés iniciat amb les visites protocol·làries a aquestes nacions. Juntament amb aquesta ofensiva nord-americana amb relació a la Xina -que l'assenyala com una potència competidora dels seus interessos-, la diplomàcia nord-americana les ha emprès amb el seu altre temps adversari de l'època de la "guerra freda", Rússia, qualificant-la com un perill per a la seguretat nacional i titllant al seu president, Vladímir Putin, d ' "assassí", en paraules del president Biden. Paral·lelament, l'administració actual nord-americana s'ha incorporat activament als organismes multilaterals abandonats per Trump, com l'Acord de París, l'Organització Mundial de Comerç, l'Organització Mundial de la Salut i altres instàncies internacionals.





Un punt rellevant que suma complexitat a l'escenari, és que l'actual govern nord-americà ha de recompondre el seu front intern, fracturat i polaritzat per les conseqüències de les passades eleccions presidencials, en les quals el sortint Trump, amb ni més ni menys que 73,6 milions de vots , no va reconèixer el triomf del president electe.





Pel que fa a la Xina, segona potència econòmica mundial, no deixa de sorprendre el seu extraordinari ascens en l'escenari internacional. Dels seus 1.400 milions d'habitants, al voltant de 700 milions haurien aconseguit sortir de la pobresa des de 1970 a la data, segons informes emesos per les autoritats xineses. En el seu discurs a l'Assemblea Popular de març d'aquest any, el president i secretari general de Partit Comunista Xinès, Xi Jinping, assenyalava amb orgull que, en aquesta última dècada, 99 milions de xinesos, van abandonar la pobresa.





Davant la recent disputa entre els EUA de Biden i la Xina, la reunió bilateral a Anchorage i les entrevistes a president Biden, cal un interrogant: ¿de quines maneres respon Xina als embats dels EUA? Altres potències mundials no es mostren tan decidides a seguir els passos dels EUA cap a una mena de "guerra freda" de al segle XXI. Així, per exemple, en els últims dies de desembre la UE signava un acord comercial d'envergadura amb la Xina. Al seu torn, la potència asiàtica s'acosta a Rússia, un altre actor internacional rellevant atacat per la diplomàcia nord-americana, acordant un acord comercial i estratègic d'envergadura, i també signa un Acord amb l'Iran. Xina està decidida a convertir-se en una potència tecnològica global i a exercir un paper geopolític com a potència econòmica i comercial. De fet, estudis de Centre for Economics and Business Research (CEBR) avalen aquesta possibilitat, situant a la Xina com la major potència mundial per a l'any 2028, ja Índia com la tercera, desplaçant al Japó. Segons el CEBR, la pandèmia de covid-19 hauria accelerat l'avanç de la Xina en aquest sentit.





El analitzat en la relació EUA-Xina no implica de cap manera que, malgrat l'aspror de les relacions entre les dues potències no hi hagi avenços en punts d'acords sobre certs temes, entre ells, el Canvi Climàtic, el combat al coronavirus, entre d'altres que, a més, podrien comptar amb l'anuència d'altres potències mundials. L'escenari internacional, que s'acosta, en aquesta tercera dècada de segle XXI, tindrà nombrosos moments de rudesa entre les grans potències. Aquestes disputes han de ser solucionats en la lògica multilateral i de l'enteniment pacífic de les controvèrsies.