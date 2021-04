Detinguts dos homes per estafar més de 70.000 euros per internet en diversos països

La Guàrdia Civil deté dos homes de 66 i 29 anys a la província d'Alacant per estafar més de 70.000 euros a través d'internet. La investigació va començar a Navarra després que una víctima fos estafada amb més de 40.000 euros i els investigadors van descobrir víctimes a Àustria, Bèlgica, Estats Units, Finlàndia i Taiwan.





Un guàrdia civil en un dels llocs dels robatoris - GUÀRDIA CIVIL









Segons ha indicat la Direcció en un comunicat, els presumptes autors actuaven amb "perfils falsos en diverses xarxes socials on afermaven una relació sentimental on line amb les víctimes i aconseguien que els realitzessin transferències bancàries".





Agents de la Guàrdia Civil de Navarra pertanyents a l'Equip d'Investigació Tecnològica (Editi) de la Unitat Orgànica Policia Judicial, en el marc de l'Operació Dufund han procedit a la detenció de dos homes de 66 i 29 anys a Elx i Santa Pola (Alacant ), com a presumptes autors de diversos delictes d'estafa través d'internet en la qual van obtenir uns beneficis que ascendien a més de 70000 euros.





Una víctima va interposar denúncia davant la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Pamplona després d'haver estat estafada a través d'internet. En la seva declaració, va manifestar que des de feia un temps mantenia converses a través d'una coneguda xarxa social amb una persona que, segons li deia, "pertanyia a les Forces Armades dels Estats Units i que ostentava el càrrec de General".





Al llarg de el temps "es va anar afermant una relació d'amistat fins a desembocar en una relació sentimental, tot això via on line". Un cop afermada la relació sentimental, el suposat General de les Forces Armades dels Estats Units "va començar a demanar-li diners ja que segons li deia volia comprar una casa a Espanya".





Amb aquesta i altres excuses més aquesta persona va aconseguir que la denunciant li arribés a enviar fins a 40.000 euros. La víctima va enviar els diners en diverses transferències des de diferents entitats bancàries i des de diverses empreses d'enviament de diners.





La investigació va ser assumida pel EDITI (Equip d'Investigació Tecnològica) de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Navarra. Els agents de l'EDITI van verificar la comissió de delicte denunciat després de la usurpació de la identitat del general de l'exèrcit americà amb la qual es va executar l'estafa.





ESTAFES DINS I FORA D'ESPANYA







En el transcurs de la investigació els agents van poder determinar la participació de dues persones dins de l'entramat delictiu, resultant ser dos homes de 66 i 29 anys.





Igualment durant la investigació van descobrir que aquestes dues persones havien rebut diners d'entitats bancàries estrangeres com els Estats Units, Finlàndia, Àustria, Bèlgica i Taiwan; al seu torn els agents van relacionar a aquests dos homes amb un delicte d'estafa comès a Palència, en el qual van utilitzar el mateix procediment on van arribar a estafar més de 25.000 euros.





Els investigadors van detectar que els presumptes autors havien obtingut una quantitat superior als 70.000 euros enganyant a les seves víctimes sota una falsa relació sentimental o d'amistat on line.





Aquestes dues persones aconseguien que les víctimes els realitzaran transferències bancàries argumentant diferents situacions, com viatjar per anar a veure-la, haver patit un accident i haver de pagar les despeses hospitalàries o que havien estat detinguts a l'aeroport i havien de pagar les despeses d'un advocat així com la fiança per sortir en llibertat.





Els agents de l'EDITI van activar un dispositiu de recerca per poder localitzar els presumptes autors de l'entramat delictiu. La localització va resultar dificultosa fins que, finalment, els investigadors van poder situar-los en la província d'Alacant fins on es van desplaçar per fer tasques operatives.





A un d'ells, l'objectiu principal de la trama, el qual tenia una major participació en els fets, es va localitzar a Elx i es va procedir a la seva detenció. De la mateixa manera es va poder localitzar a l'altra persona responsable dels fets a la localitat de Santa Pola i igualment es va procedir a la seva detenció.





Els agents de l'Equip d'Investigació Tecnològica de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Navarra van comptar amb el suport de l'Equip Territorial de Policia Judicial de Santa Pola (Alacant), es van realitzar en els seus Dependències la instrucció de les diligències i la ressenya dels detinguts abans que fossin posats a disposició de l'autoritat judicial a Elx (Alacant).