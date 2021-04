Abascal carrega contra Enrique Santiago com a secretari d'Estat: "Somia amb assassinar als reis"

Santiago Abascal @ep





El líder de Vox, Santiago Abascal, ha carregat contra el nomenament del secretari general de el Partit Comunista d'Espanya (PCE), Enrique Santiago, com a secretari d'Estat per a l'Agenda 2030, a qui a acusat de somiar "amb assassinar als reis" .





"Han fet secretari d'Estat per a l'agenda 2030 a un comunista, representant de les FARC, que somia amb assassinar als reis. Lògic; necessiten un professional per implantar una agenda totalitària", ha apuntat en un comentari a Twitter.





Al seu torn, ha censurat que en la passada Assemblea Federal d'IU, que va reelegir com a coordinador de la formació a el ministre de Consum Alberto Garzón, intervingués entre les salutacions d'altres formacions polítiques i membres de la societat civil el coordinador d'EH Bildu, Arnaldo Otegi.





"I per això Otegi, el segrestador, està tan content amb els partits d'aquest govern, i uneix la seva sort a la de (Pedro) Sánchez. Em sembla bé. Tots a la banqueta, que aquesta és l'única manera que van a tenir, ser jutjats en un estat de dret i no en una de les seves chekas ", ha llançat Abascal.





Santiago, que és diputat al Congrés i ha exercit com a portaveu adjunt de Unides Podem, reemplaça a la secretari d'Estat per a l'Agenda 2030 a Ione Belarra, que es converteix en la nova ministra de Drets Socials amb la sortida de l'Executiu de Pablo Iglesias per ser candidat a les eleccions a la Comunitat de Madrid.





Santiago és advocat, membre IU i en l'àmbit de Unides Podem està considerat un càrrec un dirigent molt proper a Esglésies i a la nova vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.





Respecte a la seva militància en el PCE, ha format part del Comitè Executiu del PCE des de 2008 i en 2018 va ser designat secretari general de la formació, en substitució de José Luis Centella.





En l'àmbit internacional va ser un dels negociadors per part de les FARC en el procés de pau amb el Govern colombià per acabar amb aquest conflicte. Com a advocat ha exercit l'acusació popular en casos, com la mort de José Couso o en el 'cas Bárcenas'. També a estat membre de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR).