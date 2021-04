El Barça femení es classifica per a la següent fase de la Champions League

El conjunt dirigit per Lluís Cortés va obtenir dimecres la classificació per a la següent fase de la Champions League femenina tot i caure 2-1 contra el Manchester City. Amb el 3-0 de l’anada, les blaugrana s’han acabat imposant per un resultat global de 2-4.





El FCBarcelona femení després del partit contra el Manchester City (Twitter FCBarcelona femení)





S’avança el Manchester City

El matx va començar amb una primera arribada del Manchester City. Una ocasió en què Marta Torrejón va enviar a córner una centrada perillosa de les locals. Andrea Pereirava protagonitzar la primera arribada de perill blaugrana, amb un xut des de la frontal. El conjunt local també hova seguir intentant, però la defensa culer es va mostrar atenta.













Al quart hora de joc Paños va haver d’intervenir a un xut perillós de Beckie en un Manchester City que pressionava molt amunt per dificultar el control de pilota del Barça Femení. En una jugada embolicada de córner Beckie ho va aprofitar per avançar el conjunt local (1-0, min 20).





Ocasions culers

Les blaugrana han sabut reaccionar i han gaudit d’una doble ocasió, de Caroline Graham Hansen i Oshoala respectivament que no han acabat amb gol per ben poc. A cinc minuts pel descans Oshoala va tornar a gaudir d’una gran ocasió, però el seu xut no hva entrar per molt poc.





Oshoala iguala el partit

A la represa Roebuck va salvar una ocasió d’Oshoala en l’u contra u després d’una gran ocasió d’Oshoala. La mateixa jugadora culer va situar l’1-1 en aprofitar una pilota dins l’àrea. El Manchester City, però, va reaccionar ràpidament des del punt de penal amb una diana de Mewis als 68 minuts. A partir d’aquí el matx es va obrir i els dos conjunts han gaudit d’ocasions, com una d’Oshoala que no va acabar al fons de la xarxa perquè la portera blaugrana ho va evitar. Tot i els sis minuts de temps afegit el marcador ja no es va moure i el Barça Femení segueix fent història.









Fitxa del partit:

Manchester City, 2

FC Barcelona Femení, 1





Manchester City: Roebuck, Bronze (Weir, min 72), Dahlkemper, Greenwood, Morgan, Walsh, Lavelle, Mewis (Coombs, min 80), Kelly (Park, min 86), Beckie i White (Stramway, min 72).

FC Barcelona Femení: Paños, María León (Vicky Losada, min 79), Marta, Mariona (Bruna, min 89), Alexia, Patri, Aitana, Leila, Graham (Martens, min 61), A. Pereira (Jana, min 89) i Oshoala (Crnogorcevic, min 79).





Gols: 1-0, Beckie (min 20); 1-1, Ohoala (min 59); 2-1, Mewis (min 68).

Àrbitra: Monika Mularczyk. Va amonestar amb targeta groga a la blaugrana Patri i a la jugadora local Kelly