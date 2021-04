La Farga de l'Hospitalet serà punt de vacunació des d'aquest dijous

El recinte de La Farga de l'Hospitalet de Llobregat serà punt de vacunació contra el coronavirus a partir d'aquest dijous i substituirà a l'Hotel Salut, on es vacunava fins ara, ha informat l'Ajuntament de l'Hospitalet en un comunicat.





La Farga @ep





Així, la sala polivalent de la Farga acollirà set punts de vacunació, amb una capacitat màxima diària de 2.400 dosis, mentre que el Casal de Can Serra es manté com a centre de vacunació de la zona nord.





En paral·lel, el consistori està ultimant amb el CatSalut un conveni de col·laboració perquè La Farga sigui un punt de vacunació intermedi, que podria arribar a tenir capacitat per posar més de 5.000 dosis diàries, en el marc de la campanya de vacunació que es durà a terme entre abril i setembre.





NOUS PUNTS DE VACUNACIÓ





D'altra banda, durant aquesta setmana s'han habilitat a l'Hospitalet nous punts de vacunació perquè estiguin disponibles per a la setmana que ve, de manera que, a més de La Farga i el Casal Can Serra, també es vacunarà al Casal d'entitats de Collblanc-la Torrassa i en els 'casals' d'avis Ermita (a Bellvitge), Ca n'Arús (a Pubilla Casas) i Provençana, on també s'estan realitzant proves PCR.





A la ciutat, el CatSalut ha començat a enviar missatges a les persones de 60 a 65 anys perquè demanin cita prèvia per posar-se la vacuna AstraZeneca, després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) s'hagi manifestat a favor de posar aquesta vacuna a les persones menors de 65 anys.





VACUNACIÓ MASSIVA





La setmana passada la Generalitat va anunciar que habilitaran prop de 500 punts de vacunació massiva dirigits a la població general per "fer arribar la vacuna a tot el país", alguns de gran capacitat com Fira de Barcelona.





En concret, aquests espais són 433 centres d'atenció primària (CAP) i mòduls annexos; 46 punts de vacunació intermedis; i sis grans espais: Fira de Barcelona, la Fira de Cornellà, el Pavelló de Sabadell (Barcelona), el Pavelló 11 de setembre de Lleida, al Palau Firal de Girona i un altre espai al Camp de Tarragona encara pendent de concretar.





Aquests sis grans espais --que s'habilitaran en zones amb alta densitat de població- s'utilitzaran solament si disposen d'"un gran nombre de dosis" i, en cas d'incrementar encara més la disponibilitat de vacunes, es farà una crida massiva a altres espais com el Camp Nou.