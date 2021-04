Macron anuncia el tancament de les escoles durant tres setmanes i restriccions per tot França

Emmanuel Macron @ep





El president francès, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dimecres noves mesures per fer front a l'expansió del coronavirus al país, entre elles el tancament d'escoles i guarderies durant les properes tres setmanes, com a conseqüència de l'augment del nombre de casos i morts, així com del collapse dels hospitals.





Durant una compareixença, Macron ha recalcat que encara que el virus circula per les escoles, "però no més que en altres llocs", finalment s'ha pres la decisió de tancar-les. S'adaptarà el calendari escolar, ha dit, perquè els menors no perdin l'any lectiu.





"Les properes dues setmanes, a partir del 12 d'abril, tot França estarà en vacances de primavera. Tothom tornarà el 26 d'abril", tot i que només de manera presencial per a guarderies i educació primària, ha matisat Macron. El president ha fixat el 3 de maig com a data de retorn a les aules, que seran "adaptades, pels estudiants de secundària.





"Els pares que han de cuidar dels seus fills i no poden teletreballar tindran dret a un atur parcial", mentre que "per als comerciants i els autònoms s'ampliaran totes les mesures actualment vigents", ha explicat Macron.





MÉS RESTRICCIONS





El president francès també ha comunicat que l'enduriment de les mesures que havien estat regint les últimes setmanes a gairebé una vintena de departaments s'aplicaran a partir d'aquest dissabte a totes les àrees metropolitanes del territori nacional durant les properes quatre setmanes.





"El toc de queda a les 19.00 hores es manté a tot arreu, se sistematitzarà el teletreball que és sens dubte la mesura més eficaç. Faig una crida a tots els treballadors i ocupadors perquè l'utilitzin, els negocis es tancaran. Els ciutadans que desitgin canviar de regió per aïllar-se podran fer-ho durant aquest cap de setmana", ha detallat.





Macron ha reconegut que dues setmanes després els efectes de les mesures imposades, especialment a la regió de París, "van ser massa limitades", atès que hi ha "una acceleració de la pandèmia a causa de les variants que posen en risc" la situació actual.





"Necessitem establir un nou rumb. No hem de cedir al pànic. Cadascun de nosaltres ha de fer un esforç addicional en els propers mesos. Això és el que els estic demanant collectivament aquesta nit", ha apellat.





AGENDA DE REOBERTURA PER A MAIG





Per a mitjans de maig, Macron ha avançat que s'està valorant la possibilitat d'"anunciar una agenda de reobertura" de cara a les vacances d'estiu, i que es reobriran alguns espais culturals.

"Autoritzarem sota certes condicions l'obertura de terrasses i elaborarem entre mitjans de maig i principis d'estiu un calendari de reobertura gradual per a la cultura, l'esport, l'oci, els esdeveniments i els nostres cafès i restaurants", ha promès Macron durant el seu discurs.





Quant a la vacunació, el president francès ha promès per a "finals d'estiu" que qualsevol ciutadà major d'edat podrà vacunar-se si així ho desitja, després que els majors d'entre 50 i 70 anys ho facin a partir del 16 d'abril i els que tenen entre 50 i 60 anys, des del 15 de maig.





"Més de 8,5 milions de persones han rebut una injecció de la vacuna i tres milions n'han rebut les dues. La vacuna és eficaç. La mortalitat dels nostres conciutadans majors de 80 anys s'ha reduït dràsticament", assenyala.





"Fins llavors, sé que puc comptar amb els meus benvolguts compatriotes. Sé que hi ha molt de cansament i fatiga", ha expressat el president. Tot i que ha reconegut que s'han pogut cometre errors, ha afegit que ara és moment de "mobilitzar-se" per les persones grans i més vulnerables. "Cal estar units i ser decidits", ha conclòs.