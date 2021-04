Feministes carreguen contra Beatriz Gimeno per haver defensat els drets LGTB: "No la trobarem a faltar"

Beatriz Gimeno @ep





L'Aliança contra el Esborrat de les Dones ha assegurat que no trobarà a faltar a la, fins ara, directora de l'Institut de les Dones, Beatriz Gimeno, que deixa el seu lloc per incorporar-se a l'equip de Pablo Iglesias en la seva candidatura a la presidència de la Comunitat de Madrid.





"No la trobarem a faltar ja que en matèria d'igualtat entre els sexes no ha fet aportacions significatives, i ha estat més centrada en fer activisme pro 'Queer' (paraula despectiva per referir-se al col·lectiu LGTB) que en els assumptes que tenen a veure amb la protecció dels drets de les dones ", ha assenyalat aquesta organització.





Segons expliquen, el perfil de Gimeno no era el que elles veuen necessari en una directora de l'Institut de les Dones. Aquest càrrec, apunten, "ha d'estar en consonància amb el compromís en la defensa dels drets de les dones basats en el sexe".





"Ha de ser conscient que la legalització del gènere com a categoria identitària, com pretenen les lleis d'autodeterminació que promou el ministeri d'Igualtat, no és altra cosa que reconèixer legalment el sexisme", apunten.





L'Aliança contra el Esborrat de les Dones pertany a el Moviment Feminista de Madrid, un dels més crítics amb les polítiques dutes a terme pel Ministeri d'Igualtat, liderat per Irene Montero.





COMIAT AQUESTA SETMANA





Aquesta associació està en contra de la Llei Trans redactada pel Ministeri per estar en contra de l'autodeterminació de gènere ja que, al seu parer, el gènere no és una identitat, sinó el conjunt de normes, estereotips i rols, impostos socialment a les persones en funció del seu sexe.





"El gènere és un instrument que afavoreix i perpetua la situació de subordinació en què ens trobem les dones. Per això, admetre-com identitat implica la seva essencialització, anul·lant per complet les possibilitats de lluitar contra les imposicions que comporta", explica l'organització.





Gimeno s'acomiadava del seu càrrec aquesta setmana en un acte en el qual, juntament amb Montero, van presentar un còmic dirigit a adolescents sobre la prostitució. En la seva intervenció, l'encara directora de l'Institut de les Dones va assenyalar l ' "honor" que ha estat per a ella poder treballar amb la ministra i li va agrair a aquesta la "confiança dipositada" en ella per a aquest lloc.





Montero, per la seva banda, li va agrair a Gimeno "el treball" fet en aquest temps i es va mostrar "orgullosa" de la presència de la directora en el seu equip d'Igualtat. En el seu discurs, la ministra ha destacat la tasca de Gimeno en favor dels drets de les dones i, especialment, en el que té a veure amb l'abolició de la prostitució.





DISCREPÀNCIES AMB PP I VOX





També poc abans del seu comiat, la responsable de l'Institut de les Dones va comparèixer davant la Comissió d'Igualtat de Congrés, on va mantenir un aspre debat amb PP i Vox a raó de el canvi de nom de l'organisme, que abans es deia l'Institut de la dona.





Els de Casado i Abascal van qüestionar a Gimeno el cost en cartelleria i altres aspectes que suposa aquest canvi de nom, al que ella va respondre que aquesta pregunta era un "insult a la intel·ligència" dels espanyols i els va recriminar que estiguessin pendents de la despesa de el que "menys costa", en lloc del que s'ha invertit en programes o iniciatives.





"Ha costat molt poc", va explicar Gimeno, abans d'explicar que el seu departament no compta amb cartelleria i la majoria de suports són digitals. En aquest sentit, ha recordat que aquest tipus de canvis es produeixen cada vegada que hi ha un nou Govern i es modifiquen els noms de ministeris o altres departaments.