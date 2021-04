Com celebren la Setmana Santa altres països del món?

Els cristians de tot el món commemoren per Setmana Santa la Passió de Crist, el viacrucis, la seva mort i resurrecció, així com l'Últim Sopar i la seva entrada a Jerusalem.





Celebracions de Setmana Santa (EP)









Tal com es va acordar en el Concili de Nicea, la Pasqua no ha de celebrar-se en diumenge, no ha de coincidir amb la Pasqua Jueva i no s'ha de celebrar dues vegades en un mateix any. Des d'aquest moment, els cristians de tot el món celebren diferents rituals, tot i que aquest any han hagut de ser modificats o fins i tot no podran arribar a celebrar-se.





A Espanya la tradició està molt arrelada, però hi ha altres països en els quals també es fan grans rituals durant aquestes dates.





Israel

El Diumenge de Rams, a Jerusalem se celebra una processó des de la Muntanya de les Oliveres fins a la zona antiga de la ciutat. El Dijous Sant, a més, els cristians fan una meditació d'una hora a l'Hort de Getsemaní.





El Divendres Sant es fan diferents processons a la Via Dolorosa, el Dissabte Sant hi ha serveis religiosos al Jardí de la Tomba i el Diumenge de Resurrecció se celebren misses en diversos idiomes, a més d'una processó fins a l'Església del Sant Sepulcre.





El Dilluns de Pasqua hi ha misses en diferents punts de la ciutat i, segons marca la tradició, alguns monjos i pelegrins caminen 30 quilòmetres cap a Emaús, evocant el recorregut que van fer els deixebles.

França

Els francesos celebren només el Dilluns de Pasqua. Entre el Dijous i el Dissabte Sant, les campanes de les esglésies deixen de sonar fins al dia de la Resurrecció.





Els ous es reparteixen pels jardins de tot el país perquè els nens els busquin. I és que, la tradició dels ous de Pasqua és molt típica en els països europeus.





Anglaterra

A Anglaterra, durant Setmana Santa, el menjar és el protagonista. El Divendres Sant els anglesos esmorzen Hot Cruss Buns, un panet amb una creu.





El Diumenge de Resurrecció prenen els aliments que no han pogut prendre durant la Quaresma i regalen ous de Pasqua. Dilluns celebren la Egg Roll Race, en què tiren els ous decorats costa avall en un turó.





Itàlia

La celebració de Setmana Santa italiana és semblant a l'espanyola, amb milers de processons i ritus religiosos. A Florència se celebra l''Scoppio del Carro', en la qual s'arrossega un carro amb bous blancs des de la placeta de Prato fins a la Catedral. A més, una metxa que emula un colom encén els focs artificials que estan al carro.





A Sardenya, a més, un grup de persones cerquen Crist Ressuscitat durant els dies festius fins que el Dissabte Sant apareix la seva estàtua. És la celebració coneguda com 'Scrocifissione'.





Filipines

Filipines és el país d'Àsia amb més catòlics. A Sant Pere Cutud, una localitat de San Fernando, alguns feligresos es crucifixen en creus amb claus d'acer mentre altres recorren els camins descalços i es donen fuetades fins que arriben a la catedral.





Mèxic

A la localitat mexicana de Puríssima del Rincón celebren les Festivitats dels jueus, en què persegueixen Judes i quan aquest ven a Jesús s'apaguen els llums del centre de la ciutat, encenen torxes i calen Jesús, que en els dos dies següents de portar una màscara negra.





Colòmbia

Una de les festivitats més grans de Colòmbia és la Setmana Santa de Popayán, que es remunta segle XVI i se celebra entre el Divendres de Dolors i el Dissabte Sant.

A Popayán, igual que a Espanya, treuen al carrer estàtues de fusta. De fet, la Setmana Santa de Popayán està a la Llista Representativa de Patrimoni Cultural de la Humanitat de la UNESCO des de 2009.