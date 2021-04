Sofia Ellar i Álvaro Soler trenquen la seva relació després de quatre anys junts

Després de quatre anys junts, els cantants Sofia Ellar i Álvaro Soler han trencat la seva relació sentimental i han pres camins diferents.





La cantant Sofia Ellar (EP)





Una sorpresa que ha deixat a tots els seguidors commocionats perquè eren fans dels dos i més han estat molt atents als vídeos que tots dos han pujat a les seves xarxes socials durant els mesos del confinament, en els quals vèiem que estaven igual d'enamorats que el primer dia i on la complicitat traspassava la pantalla.





Sens dubte, el confinament els va arribar a unir més ja que l'any passat es van arribar a comprometre, el gener enmig de la nevada que ens va deixar Filomena, la parella es deixava comentaris a les xarxes socials i vèiem com Sofia li felicitava l'aniversari a seva parella en aquell temps.





Tots dos han demanat respecte davant aquesta decisió amb aquest missatge en els seus perfils d'Instagram:





"Estimada família, en aquests temps tan surrealistes tant Alvi com jo volíem comunicar-vos que les nostres vides van a seguir per camins diferents. El més bonic és que seguim sent aquests dos que han escombrat cap a casa, que s'han cremat els cabells i s'han donat suport en un món complex que existeix darrere de la cortina i els quilòmetres. Com que tots dos sabem que enteneu el que és l'amor des del respecte i el que en aquest moment estem vivint, no tenim ni de dir-vos que comptem amb el total dels vostres abraçades i suport al que sempre hem compartit de mil amors amb vosaltres, i seguirem compartint des del viscut i el més pur amor i afecte. Us volem, ens volem, i seguirem donant la millor versió de nosaltres mateixos sobre i sota de l'escenari. Aquestes línies seran les úniques que compartim i us demanem de cor que les respecteu ara i sempre ".