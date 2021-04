El Garraf participa en una neteja de deixalles marines aquest cap de setmana

L'empresa Sphaire Dive, en col·laboració amb l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Garraf (Barcelona), ha organitzat tallers mediambientals i una jornada de neteja de la platja i el fons marí de Vilanova i la Geltrú aquest cap de setmana, en què participarà al Parc de Garraf, ha informat la Diputació de Barcelona en un comunicat.





Escombraries marina (EP)













Dissabte està previst un taller a càrrec de la biòloga marina Patricia Martí per explicar el decàleg que "tot bussejador ha de conèixer per a la conservació de les aigües marines", amb un escrutini de les escombraries que es recull i saber on va a parar.





D'altra banda, el matí de diumenge, davant de Club Nàutic de Vilanova, es farà una immersió des d'un vaixell per netejar el fons marí, després de la qual es farà un recompte de tot el que s'ha recollit i fotos per difondre-les en xarxes socials .