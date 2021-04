La Generalitat posa en marxa un mapa interactiu d'indicis d'óssos a Catalunya

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha impulsat un mapa interactiu d'indicis d'óssos a Catalunya conjuntament amb Forestal Catalana, en marc del projecte Poctefa Loupo, i l'ha posat a disposició de la ciutadania.





Un tècnic segueix el rastre dels óssos @EP





Fins ara les dades disponibles que es podien consultar a través del web de la Conselleria i del Conselh Generau d'Aran s'introduïen manualment i ara, amb la digitalització de tot el procés, a través d'una aplicació mòbil els tècnics de camp poden registrar de forma àgil i ràpida les dades a moment, ha informat aquest dijous la Conselleria en un comunicat.





La Conselleria assenyala que les dades s'actualitzen cada 24 hores i precisa que per ser l'ós una espècie protegida, en perill d'extinció, el mapa no dóna la ubicació exacta de l'indici, sinó que informa de les característiques i el situa en una quadrícula de vuit per vuit quilòmetres

.

A més de facilitar informació en un termini molt curt de temps sobre els indicis óssos a la ciutadania en general, el mapa també vol ser una eina de millora de la coexistència de l'animal amb el sector primari local.





Tots els tècnics i agents rurals encarregats del seguiment d'ós bru disposen d'un dispositiu mòbil amb una aplicació per a l'entrada d'aquestes dades, i una vegada que el tècnic de camp introdueix i envia les dades des de la app, els indicis van a parar a una base de dades geogràfica central de forma instantània.





El geoportal publica la informació que es va enviant a la base de dades central i permet consultar les dates dels indicis, el tipus i la seva validació.