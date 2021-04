Tres denunciats a Terrassa per saltar-se el confinament nocturn i colpejar la persiana d’un bar demanant cervesa

Carrer de Ricardo Caro, Terrassa @ep





El responsable d’un bar del carrer Ricardo Caro, a Terrassa, va comunicar a la Policia Municipal el dimarts, a les 00:00 hores, que hi havia tres persones colpejant a la persiana del local.





Aquest assegurava que els individus reclamaven que volien cervesa, tot i que el local estava tancat.





Els agents de la Policia Municipal es van dirigir fins al lloc, on van interposar tres denúncies per incompliment de les restriccions de la mobilitat nocturna per la Covid-19.