Vox es querella contra Marlaska al Suprem després de l'anul·lació de la cessament de Pérez dels Cobos

Vox ha presentat una querella al Tribunal Suprem contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a què acusa de presumptes delictes d'obstrucció a la Justícia, represàlies i prevaricació per la destitució del coronel Diego Pérez dels Cobos com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Madrid, el cessament va ser anul·lat per l'Audiència Nacional.





Fernando Grande-Marlaska @EP





La formació que dirigeix Santiago Abascal també estén la seva demanda contra el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, i la directora de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, pels mateixos tipus penals (articles 464 i 404 de el Codi Penal).





En un comunicat, Vox també atribueix als tres càrrecs de la cúpula d'Interior la dimissió de el director adjunt operatiu (DAO) de la Guàrdia Civil, el general Laurentino Ceña, que va renunciar al seu càrrec un dia després del cessament de Pérez dels Cobos .





Ahir mateix aquesta formació ha demandat la dimissió de la titular d'Interior després de la restitució del coronel de la Guàrdia Civil en el seu antic càrrec, a l'igual que també van plantejar PP i Ciutadans.





LA SENTÈNCIA VEU EL CESSAMENT "IL·LEGAL"





El Jutjat Central del Contenciós-administratiu 8 de l'Audiència Nacional va considerar que la destitució de Pérez dels Cobos a finals de març de l'any passat és "il·legal" i, per tant, la deixa sense efecte per restituir al capdavant de la Comandància de l'Institut Armat a Madrid.





Després d'analitzar els fets i les resolucions adoptades en el cessament, el magistrat Celestino Salgado ha afirmat en la seva resolució que la "pèrdua de confiança" al·legada per Interior per cessar-lo venir motivada per no informar de el desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil en el marc operatiu i de Policia judicial sobre la investigació judicial oberta a el fins ara delegat de Govern a Madrid José Manuel Franco, en el conegut com a cas '8M' per l'autorització de concentracions multitudinàries, entre elles la marxa feminista de el 8 de març, a l'inici de la pandèmia.





VOX: ES VA CESSAR PÉREZ DELS COBOS PERQUÈ SE LI VA DEMANAR UNA COSA "IL·LEGAL"





Després d'això i en el seu escrit dirigit al Suprem, la Vicesecretaria Jurídica de Vox, que dirigeix Marta Castro, recorda que fa un any ja va presentar una querella per aquests mateixos fets i va ser arxivada "per no constituir delicte ni aportar prova suficient".





Ara i arran de la sentència de l'Audiència Nacional, Castro posa en relleu que hi ha prova que el cessament del de la Guàrdia Civil va ser "immotivat, arbitrari" i, a més, va tenir relació directa amb "la petició de realització una activitat obertament il·legal ".





En concret, Vox es refereix a la sol·licitud de facilitar informació sobre les investigacions ordenades pel Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid, per la causa del 8M que afectava llavors a Franco, recentment nomenat president de el Consell Superior d'Esports encara que després va ser arxivada.





Per a la formació, el "veritable motiu" de l'al·legada pèrdua de confiança va ser "no avenir-se a emprendre un acte manifestament il·legal sol·licitada des de les més altes instàncies del Ministeri".





"Suposa el reconeixement exprés de la comissió de delicte, de què resulta responsable Grande-Marlaska, de què s'afirma que es constata la vinculació dels interessos ministerials amb un procedir arbitrari, amb evident desviació de poder, i, a més, mentir públicament, a la vista de les manifestacions realitzades des de maig de 2020 ", relata la querella de Vox.





Finalment, la Vicesecretaria Jurídica augura que serà "difícil evitar" una investigació per prevaricació, obstrucció i represàlies contra la cúpula d'Interior.