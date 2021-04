Detecten una nova variant del Covid-19 a Tanzània

Llogaret a Tanzània @ep





Els Centres d'Àfrica per al Control i la Prevenció de Malalties (Àfrica CDC), dependents de la Unió Africana (UA), han assegurat aquest dijous que han detectat una nova variant del coronavirus en un viatger arribat a Angola des de Tanzània i han apuntat a la dificultat de traçar la situació pel fet que el país no comparteix dades sobre la pandèmia des de maig de 2020.





El director de l'organisme, John Nkengasong, ha assenyalat en una roda de premsa per videoconferència que "no sap com de estesa està" aquesta variant i ha afegit que els Àfrica CDC "estan treballant" per analitzar la situació.





Així mateix, ha confirmat que les autoritats de Tanzània "va reiniciar el lliurament d'informació la setmana passada", si bé de moment no s'han recopilat dades publicables. "Estem en contacte amb les autoritats per veure si podem oferir suport tècnic", ha assenyalat.





El reinici del lliurament de dades arriba després que Samia Suluhu Hassan prengués possessió com a presidenta de país després de la mort de John Magufuli, succés atribuït a un problema cardíac, enmig de les especulacions sobre la possibilitat que s'hagués contagiat de coronavirus.





Magufuli va assegurar durant mesos que el país no compta amb casos i va recomanar resar i remeis de nul·la eficàcia, si bé finalment el 21 de febrer va demanar a la població que faci servir mascareta, dies després de la mort de el vicepresident de l'arxipèlag de Zanzíbar, Maalim Seif Sharif Hamad, després de donar positiu per COVID-19.





El mateix Magufuli es va pronunciar a finals de gener contra la vacunació enfront del coronavirus i va dir que "les vacunes són perilloses". "Si l'home blanc fos capaç de crear vacunes va haver d'haver trobat una per la sida, per la tuberculosi, per a la malària, per al càncer", va dir.