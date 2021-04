L'actor Micky Molina detingut a Eivissa

L'actor ha estat detingut a l'aeroport d'Eivissa per resistència i desobediència a l'autoritat. Després d'arribar a l'illa sobre les 22:00 hores, l'actor va protagonitzar un altercat a l'aeroport, segons ha explicat la Guàrdia Civil.













La Guàrdia Civil de l'aeroport que l'actor va desobeir les ordres dels agents perquè complís amb la normativa sanitària contra el coronavirus. Per aquesta raó va ser arrestat pels agents que treballen en l'aeroport de la ciutat i va ser traslladat a dependències de la caserna de la Guàrdia Civil de Vila, on ha passat la nit i ha estat posat a disposició judicial.





Fonts de la Guàrdia Civil expliquen que els fets es van produir cap a les deu de la nit quan l'actor, que es trobava a l'aeroport, es va negar a complir amb la normativa sanitària vigent. Aquestes fonts no han precisat si Molina es va negar a posar-se la mascareta o realitzar un test d'antígens en el recinte. L'actor va fer cas omís a les indicacions dels agents i la discussió va anar pujant de to i acabo detingut acusat de delictes de resistència a l'autoritat i de desobediència greu.





No és la primera vegada que l'actor, de 57 anys, té problemes judicials a l'illa. A l'agost de 2019 va atropellar a una nena de nou anys a l'aparcament d'un restaurant de Santa Eulària, a la costa est de l'illa. Molina va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. L'actor va posar en marxa el seu Jeep sense adonar-se que al seu costat hi havia una menor que sortia d'un vehicle en què viatjava acompanyada de la seva mare, de 49 anys, i dels seus avis, de 84 i 80. La policia el va fer dues proves d'alcoholèmia i ambdues van donar positiu. L'actor no va ser detingut, però va ser investigat per un delicte contra la seguretat viària.





El 2004, Molina també va patir un accident quan es va estavellar contra el cotxe d'un ciutadà britànic, que suposadament va agredir amb un punxó a l'actor en la discussió que va seguir a la col·lisió. Té quatre fills, Andrea, nascuda de la seva relació amb l'actriu Lydia Bosch; Clara i Adrián, als quals va tenir amb la model Kirsa van Pallandt, i Antonio, amb la islandesa Katrin Ólafsdóttir. L'actor viu una gran part de l'any a Eivissa, on els Molina posseeixen una casa familiar