Mor a Madagascar el fill del senador de JxCat Jami Matamala

Miquel Matamala. Foto de @jami_matamala a Twitter





Miquel Matamala, fill del senador per JxCat Jami Matamala, ha mort als 29 anys a Madagascar, on havia viatjat per visitar a uns amics. El seu pare ha confirmat la mort, a causa del coronavirus segons informen diversos mitjans, en un emotiu missatge a Twitter.





"Avui ha mort el nostre fill Miquel, a Madagascar, on es trobava de viatge. Agraïm el suport rebut. Ara Miquel ha fet un altre gran viatge que vam viure amb molta tristesa però amb l'agraïment d'haver-ho pogut tenir amb nosaltres aquests anys. Vola alt Miquel , ens tornarem a trobar. T'estimo fill ", ha escrit el senador de JxCat a Twitter.