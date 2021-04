Fiscalia demana citar com investigats al president de Melilla (Cs) per "prevaricació administrativa"

Eduardo de Castro, president de Melilla @ep





La fiscal en cap de Melilla ha denunciat per un presumpte delicte de "prevaricació administrativa" al president de la Ciutat Autònoma, Eduardo de Castro (Cs), i als exconsellers d'Hisenda Julio Liarte i de Presidència Paula Villalobos --tots dos de Ciutadans (Cs) -, per suposades irregularitats comeses en la concessió del servei de grua de Melilla, i demana que declarin davant del jutjat en qualitat d'investigats.





Segons l'acte judicials, la representant del ministeri públic ha acordat la remissió de la documentació que obra en el seu poder al Servei Comú de Registre i Repartiment, Secció Primera d'aquesta ciutat, "a fi que, pel Jutjat d'Instrucció que per torn correspongui, s'incoïn les oportunes diligències prèvies i es depurin responsabilitats "en què poguessin haver incorregut Eduardo de Castro, Julio Liarte i Paula Villalobos, els tres membres del primer govern que va sorgir després de les eleccions de maig de 2019, els tres proposats en el quota de Cs en la seva coalició amb PSOE i CPM.





La fiscal en cap, Laura Santa Pau, ha pres aquesta decisió de prendre en consideració una denúncia ciutadana en la qual s'exposaven les presumptes irregularitats comeses per les tres autoritats quan va acabar el contracte major adjudicat a un empresari, deixant a la ciutat sense servei de grua per un temps fins a la concessió de la mateixa a un familiar del vicepresident de Melilla i un possible dany a les arques públiques de més de cinc milions d'euros.





El ciutadà denunciant havia remès un ampli escrit a la Fiscalia de Melilla en el qual demanava que actués "davant les greus negligències i il·legalitats que s'estan cometent per part dels màxims responsables de la Ciutat Autònoma de Melilla", cosa que ha portat ara a la fiscal en cap a sumar-se a la denúncia i sol·licitar al jutjat la presa de declaració com a imputats de l'actual president de la Ciutat i dos exconsellers de Cs.