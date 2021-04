L'exèrcit francès es prepara per a una guerra interestatal d'alta intensitat

L'exèrcit francès s'està preparant per a una guerra d'alta intensitat. Feia dècades que l'armada francesa no es preparava per a un gran conflicte. El simulacre està previst al 2023 i durarà diversos dies. En ell participarà tota la capacitat militar francesa a una escala que no s'ha provat en dècades.





El simulacre inclourà exercicis en llocs de comandament, escenaris híbrids, simulacions i exercicis amb foc real. Es calcula que en aquest assaig sense precedents participaran 10.000 soldats dels exèrcits d'aire, mar i terra. En aquesta preparació bèl·lica, no es descarta la participació de les f uerzas belgues, britàniques i nord-americanes.





Un canvi generacional

Les forces armades franceses estan immersas en un canvi generacional. Per això, al gener l'Estat Major va crear deu grups de trabjo per examinar la preparació de país davant una guerra d'alta intensitat.





Els grups de treball abasten diferents àrees de les forces armades com des de l'escassetat de municions fins a la resiliència de la societat, inclòs el fet de si els ciutadans estan "preparats per acceptar un nivell de baixes que mai hem vist des de la segona guerra mundial" .





Les forces armades franceses asseguren que cal estar preparats davant els potencials adversaris que podrien ser Rússia, Turquia o algun país de nord d'Àfrica. Aquest canvi d'actitud suposa un canvi radical de les forces armades, que durant les últimes tres dècades s'ha dedicat a operacions de manteniment de la pau.





El cap de l'exèrcit francès, Thierry Burkhard, recalca la necessitat de preparar-se per a un conflicte d'alta intensitat i interestatal. La modernització de l'exèrcit francès s'ha convertit en un dels eixos d'acció principals de Macron, qui en l'últim any ha augmentat la inversió en forces armades.





A diferència del Regne Unit, França ha mantingut el nombre de soldats i ha trigat més a adquirir eines i armes tecnològiques. Les forces armades franceses s'han mostrat més escèptiques davant els avenços tecnològics militars .Tot i això, en els últims anys la inversió militar en informàtica i cibernètica ha augmentat significativamente.





Els esforços de modernització de l'exèrcit francès van en línia de les diferents estratègies que aquesta realitzant l'OTAN.